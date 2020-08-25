Секс уходит за дверь: британским кинематографистам рекомендовано отказаться от сексуальных сцен в фильмах

Обновленные рекомендации для режиссеров по съемкам интимных сцен (Directing Nudity and Simulated Sex) призывают к поиску альтернативных способов показать физическую близость между персонажами, чтобы обеспечить социальное дистанцирование и безопасность в период пандемии. В частности, предлагается показывать, как герои поправляют одежду или переодеваются, ограничиваться изображением движущихся рук и ног под одеялом или вовсе показывать закрытую дверь спальни, предоставляя зрителю свободу воображения.

вободу воображения.

Кадр из фильма «Это случилось однажды ночью», 1942 год. ФОТО: Youtube

При работе над интимными сценами режиссерам рекомендуется обращаться к классике Голливуда. Например, к «Касабланке» Майкла Кёртица и «Это случилось однажды ночью» Фрэнка Капры. Эти фильмы были сняты в соответствии с кодексом Хейса – сводом этических правил производства фильмов, который, помимо всего прочего, запрещал демонстрацию сексуальных отношений и даже продолжительных поцелуев.

Кадр из фильма «Это случилось однажды ночью», 1934 год. ФОТО: IMDB / kaader filmist

Билл Андерсон, режиссер нескольких эпизодов сериала «Доктор Кто», – один из авторов обновленного руководства. По его словам, такие сериалы как «Я могу тебя уничтожить» и «Нормальные люди», которые содержат множество эротических сцен, – пример несоблюдения рекомендаций. Сейчас режиссерам и сценаристам стоит как следует подумать, насколько действительно необходим сексуальный эпизод, прежде чем его снимать. «Интимность – это не биология, – поясняет Андерсон. – Это взаимная уязвимость, открытость и доверие между людьми. Если вы сняли сексуальную сцену, в которой нет интимности, это провал – созданное вами сродни порнографии».

Если без пикантного эпизода все же не обойтись, режиссерам предлагают прибегнуть к использованию технологий: захвату движения (motion capture), цифровым изображениям, зеленому экрану или анимации. По словам одного из режиссеров сериала «Корона» Джессики Хоббс, кинематографистам нужно проявить изобретательность и мыслить нестандартно.

«В течение следующих месяцев или даже года, мы должны творчески подходить к изображению близости в кино, – говорит Хоббс. – Мы не говорим о категоричном запрете. Мы предлагаем оценить материал и попытаться сделать работу над ним безопасной в текущих условиях».

Сейчас британское телевидение и кинематограф постепенно приходят в себя после кризиса. В мае крупнейшие вещательные компании Великобритании, в том числе BBC, ITV, Sky и ITN, подписали методические рекомендации, согласно которым актерам и телеведущим следует самостоятельно делать себе макияж, а членам съемочной группы приносить собственные чашки и столовые приборы.

Это лишь малая часть тех мер, которые должны помочь индустрии снова нормально функционировать.