Призы Берлинского кинофестиваля сделали гендерно-нейтральными

Начиная с 2021 года на Берлинском кинофестивале больше не будет наград за лучшую мужскую и женскую роль, которые были введены еще в 1956-м: вместо них будут вручать призы за лучшую главную и второстепенную роли, пишет Супер.
Об этом сегодня объявили организаторы Берлинале Мариетта Риссенбек и Карло Шатриан:
Мы уверены, что отсутствие разделения наград по гендерному признаку привлечёт больше внимания к проблеме гендерной чувствительности в киноиндустрии.
Берлинале станет первым крупным кинофестивалем, на котором проведут такую реформу. В Каннах, Венеции и на других важных для мира кинособытиях по-прежнему вручаются награды лучшему актеру и лучшей актрисе.