Звезде «Сплетницы» – 33! ТОП-10 малоизвестных фактов о супруге Райана Рейнольдса Блейк Лайвли

За свою кинокарьеру Блейк Лайвли была многократно номинирована и стала лауреатом престижных наград: Teen Choice Awards, People Choice Awards, "Сатурн" и многих других.

Сейчас Блейк Лайвли снимается в большом кино, а также воспитывает троих дочерей со своим супругом, известным актером Райаном Рейнольдсом, который вошел в рейтинг ТОП-10 самых высокооплачиваемых актеров мира за год.

ТОП-10 интересных фактов из биографии именинницы.

* Блейк самая младшая из пяти детей в семье актера Эрни Лайвли и музыкального менеджера Элейн Лайвли. У нее есть два брата и две сестры. Вся семья работает в индустрии развлечений.

* Блейк познавала азы актерского мастерства с детства. Родители преподавали на курсах и брали маленькую Блейк с собой, не желая оставлять с няней. Атмосфера курсов и наблюдение за происходящим помогли Блейк стать уверенной в себе в более старшем возрасте.

* В детстве Блейк обучалась на дому так же, как и ее партнер по съемкам в сериале "Сплетница" Пен Бэджли, с которым актриса знакома с 11 лет.

* Имя первого питомца, собаки, Блейк дала весьма необычное – 405. А назвала она ее в честь автострады в Лос-Анджелесе, возле которой она с семьей ее и подобрала.

* Актриса не сразу согласилась подписывать контракт на съемки в "Сплетнице" на столь длительный период (с 2007 по 2012 годы), но узнав, что большая часть шикарного гардероба Серены останется ей, быстро передумала.

* Кастинг-директор сериала "Сплетница" Дэвид Рапопорт считал Блейк идеальной кандидатурой для роли Серены, но продюсеры считали слишком яркой калифорнийкой для роли девушки из элитного района Нью-Йорка. Чтобы соответствовать требованиям, Блейк пришлось выпрямлять волосы во время второй экранной пробы. А другой натуральной блондинке, Лейтон Мистер, сыгравшей роль Блэр Уолдорф, пришлось стать брюнеткой.

* Блейк Лайвли знакомится с культурой каждой новой страны, которую она посещает, посредством кулинарных курсов. По ее мнению – это наилучший способ почувствовать и узнать новые традиции и обычаи неизвестной ранее для нее страны и народа.

* За каждый эпизод в сериале "Сплетница" Блейк Лайвли зарабатывала 60 000 долларов. А сейчас состояние ее оценивается более чем в 8 миллионов долларов.

* Блейк Лайвли и Райан Рейнольдс познакомились на съемках фильма "Зеленый фонарь" в 2011 году. Но тогда Райан встречался со Скарлетт Йоханссон, а Блейк – с партнером по "Сплетнице" Пенном Бэджли. Однако вскоре обе пары расстались, и Блейк начала встречаться с Райаном.