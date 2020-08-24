Вышел первый трейлер нового «Бэтмена». В главной роли — Роберт Паттинсон

Тизер-трейлер «Бэтмена» от Мэтта Ривза вместе с другими промороликами картин по вселенной DC был показан 22 августа на онлайн-мероприятии DC FanDome. Как передаёт DEADLINE, по словам режиссёра картины, они отсняли 25% сольника Брюса Уэйна. Главный герой в нём борется с преступностью в Готэме второй год — согласно The Verge, Ривз обратил внимание на то, что протагонист ещё не совсем Бэтмен, и есть люди, которые откровенно его боятся.

Это не история о его истоках, но вы встречаете его в первые годы [борьбы с преступностью]. Множество других историй показывали, что ему приходилось справляться со своим страхом и самим собой, чтобы стать Бэтменом. [В этом фильме] мы встречаем его в ходе его криминологического эксперимента и наблюдаем, как он делает ошибки,

— сказал Мэтт Ривз.

Промовидео длится почти две с половиной минуты, и в нём под саундтрек от Nirvana зрителя знакомят не только с молодым Брюсом Уэйном, но и с его противниками — среди них Эдвард Нэштон (Загадочник) и Освальд Кобблпот (Пингвин). В ролике также представлены Женщина-кошка (также в начале своего становления как супергероини), комиссар полиции Джеймс Гордон и Альфред Пенниуорт. Протагонистам предстоит найти убийцу в маске (как предполагают зрители, Загадочника), оставившего на месте преступления такое послание:

От твоего тайного друга. Кого? Понятия не имею. Давай сыграем в игру, ты и я.

Злодей при этом делает акцент на некой «лжи» — к примеру, жертва обмотана скотчем, на который нанесена надпись «Хватит лжи». А зловещий голос в ролике говорит:

Если ты — правосудие, пожалуйста, не лги.