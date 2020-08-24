СМОТРИТЕ ФИНАЛЬНЫЙ ТРЕЙЛЕР ⟩ Уже 26 августа состоится премьера «Довода» с ошеломляющими кадрами Таллинна

Мировая премьера «Довода» состоится 26 августа в 70 странах по всему миру, но главным образом в Европе, в том числе в Эстонии, Украине, Великобритании и Италии. Первыми ленту также увидят в Египте, Турции и Корее. 27 августа релиз ожидается в Гонконге, Израиле и Сингапуре. В США, где продолжает расти число случаев заражения коронавирусом, премьеру перенесли на 3 сентября, но фильм продемонстрируют не во всех городах. А в России фильм выйдет на большие экраны только 10 сентября. В Японии — на неделю позже, пишет Газета.ру.