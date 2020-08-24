СМОТРИТЕ ФИНАЛЬНЫЙ ТРЕЙЛЕР ⟩ Уже 26 августа состоится премьера «Довода» с ошеломляющими кадрами Таллинна

Вот-вот самый долгожданный фильм этого лета выйдет на экраны кинотеатров. За несколько дней до премьеры создатели «Довода» опубликовали финальный трейлер, на котором видны невообразимые кадры Таллинна.
Мировая премьера «Довода» состоится 26 августа в 70 странах по всему миру, но главным образом в Европе, в том числе в Эстонии, Украине, Великобритании и Италии. Первыми ленту также увидят в Египте, Турции и Корее. 27 августа релиз ожидается в Гонконге, Израиле и Сингапуре. В США, где продолжает расти число случаев заражения коронавирусом, премьеру перенесли на 3 сентября, но фильм продемонстрируют не во всех городах. А в России фильм выйдет на большие экраны только 10 сентября. В Японии — на неделю позже, пишет Газета.ру.
Известно, что сюжет научно-фантастического триллера «Довод» завязан на спасении мира от Третьей мировой войны. А обо всех деталях этой картины остается только догадываться из невероятных кадров трейлера.
Приятного просмотра!