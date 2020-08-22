Оливия Уайлд снимет фильм о супергероине

Хотя детали проекта пока не раскрываются, по информации СМИ, речь пойдет о Женщине-Пауке. В оригинальных комиксах Marvel у этого персонажа было несколько воплощений: Мэри Джей Уотсон, Гвен Стейси и Джессика Дрю. Так как концепция героини постоянно обновляется, сложно сказать, чью именно историю Уайлд возьмет за основу нового фильма.

В съемочной команде появятся: сценаристка Кэти Силберман («Ну разве не романтично?», «Подстава», «Образование»), продюсер Эми Паскаль и исполнительный продюсер Рэйчел О’Коннор. Оливия Уайлд, Силберман и Паскаль уже трудятся над одним проектом, который они надеются завершить до начала работы над супергеройской картиной.