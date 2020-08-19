Ср, 19.08.2020
  • Кинозал
  • Микки Рурк забронировал себе место на кладбище на Украине: где оно находится?

Микки Рурк забронировал себе место на кладбище на Украине: где оно находится?

Микки Рурк

ФОТО: скриншот

Звезда Голливуда, американский актер Микки Рурк хочет, чтобы его похоронили на Украине. 67-летний лауреат премий «Золотой глобус» и BAFTA, номинант на премию «Оскар» отправил свою правую руку – Дмитрия Корнейчука в село на Хмельниччине, чтобы тот зарезервировал для знаменитости место на кладбище.

Специально из Лос-Анджелеса в село Загорцы прилетел персональный ассистент Микки Рурка. Впрочем, участок, где хочет быть похоронен актер, уже занят. 

В селе Загорцы проживает бабушка Дмитрия Корнейчука – Лидия. Они с внуком не виделись уже шесть лет и очень рады встрече.

Дмитрий живет в Лос-Анджелесе бок о бок с Микки Рурком. Он составляет кинозвезде расписание, подбирает ему образы и следит за съемками – за почти шесть лет они стали не только коллегами, но и лучшими друзьями, пишет «Сегодня».

Своего звездного друга Дима иногда угощает традиционным украинским борщом, и радует рассказами о родном селе. И хотя актер объездил весь мир, живописное местечко в Хмельницкой области его впечатлило.

«Я говорил Диме, когда я умру, не хочу, чтобы меня похоронили здесь. Он показывал, где похоронен его дедушка, и хочу, чтобы меня похоронили там», – сказал Микки Рурк.

Сейчас Актеру 67 лет, он продолжает работать. В 2019 году Рурк снялся в американском криминальном триллере Adverse.

Читать также

АКТУАЛЬНО

Читать также

НАВЕРХ