Микки Рурк забронировал себе место на кладбище на Украине: где оно находится?

Звезда Голливуда, американский актер Микки Рурк хочет, чтобы его похоронили на Украине. 67-летний лауреат премий «Золотой глобус» и BAFTA, номинант на премию «Оскар» отправил свою правую руку – Дмитрия Корнейчука в село на Хмельниччине, чтобы тот зарезервировал для знаменитости место на кладбище.
Специально из Лос-Анджелеса в село Загорцы прилетел персональный ассистент Микки Рурка. Впрочем, участок, где хочет быть похоронен актер, уже занят.
В селе Загорцы проживает бабушка Дмитрия Корнейчука – Лидия. Они с внуком не виделись уже шесть лет и очень рады встрече.
Дмитрий живет в Лос-Анджелесе бок о бок с Микки Рурком. Он составляет кинозвезде расписание, подбирает ему образы и следит за съемками – за почти шесть лет они стали не только коллегами, но и лучшими друзьями, пишет «Сегодня».
Своего звездного друга Дима иногда угощает традиционным украинским борщом, и радует рассказами о родном селе. И хотя актер объездил весь мир, живописное местечко в Хмельницкой области его впечатлило.
«Я говорил Диме, когда я умру, не хочу, чтобы меня похоронили здесь. Он показывал, где похоронен его дедушка, и хочу, чтобы меня похоронили там», – сказал Микки Рурк.
Сейчас Актеру 67 лет, он продолжает работать. В 2019 году Рурк снялся в американском криминальном триллере Adverse.