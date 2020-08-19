Микки Рурк забронировал себе место на кладбище на Украине: где оно находится?

Специально из Лос-Анджелеса в село Загорцы прилетел персональный ассистент Микки Рурка. Впрочем, участок, где хочет быть похоронен актер, уже занят.

В селе Загорцы проживает бабушка Дмитрия Корнейчука – Лидия. Они с внуком не виделись уже шесть лет и очень рады встрече.

Дмитрий живет в Лос-Анджелесе бок о бок с Микки Рурком. Он составляет кинозвезде расписание, подбирает ему образы и следит за съемками – за почти шесть лет они стали не только коллегами, но и лучшими друзьями, пишет «Сегодня».

Своего звездного друга Дима иногда угощает традиционным украинским борщом, и радует рассказами о родном селе. И хотя актер объездил весь мир, живописное местечко в Хмельницкой области его впечатлило.

«Я говорил Диме, когда я умру, не хочу, чтобы меня похоронили здесь. Он показывал, где похоронен его дедушка, и хочу, чтобы меня похоронили там», – сказал Микки Рурк.