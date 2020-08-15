ЭТО НАДО ПОСМОТРЕТЬ ⟩ Зрелищно, но невозможно: 10 фантастических фильмов с неправдоподобным сюжетом

При создании научно-фантастической киношек ни в чем себе не отказывающие режиссеры и продюсеры особо не задумываются о правдоподобности своей космо-оперы или невероятного фильма-катастрофы. На что-то просто закрывают глаза, а про что-то забывают - в результате на экраны выходит фантастика, которую и научной-то сложно назвать.

Ляпы, к слову, не всегда делают ленту плохой - есть известные и культовые фильмы. получившие признание миллионов, но с серьезными пробелами по части правдоподобности, пишет Mport.ua.

Чёрная дыра (1979)

Достойный представитель космооперы 80-х годов имеет одну проблему - принцип действия космического объекта из названия. Во время того, как спасательную капсулу затянуло в черную дыру, гравитацией ее не разорвало, а вместо этого герои наблюдают психоделические видения и остаются невредимы.

Армагеддон (1998)

Учитывая, что это фильм Майкла Бэя, количество ляпов в нем не слишком много. Но, тем не менее, нарушаются базовые законы физики - на астероиде, куда высаживаются астронавты, присутствует нормальное тяготение, а космическая станция показана ужасающе неточно.

Матрица (1999)

Стильный киберпанк от братьев (сестер) Вачовски хорош почти во всем, но один важный вопрос остается без ответа. Почему машины использовали человеческие тела для производства электричества, если простое сжигание калорий, идущих в пищу людям, позволяло бы получить больше энергии?

Ванильное небо (2001)

Будучи погруженным в заморозку и специально созданный виртуальный мир на 150 лет, Том Круз просыпается абсолютно невредимым. А в реальности криоконсервация подразумевает обязательную смерть мозга у замораживаемого.

Земное ядро: Бросок в преисподнюю (2003)

Когда земное ядро остановилось, к нему отправили команду ученых на бурильном корабле из сверхматериала анобтаниума. Фильм наполнен ляпами вроде того, что когда один из отсеков корабля повреждается гигантским алмазом, это приводит к проблемам с температурой, а не к заполнению лавой и гибели.

Послезавтра (2004)

Правдоподобная теория о новом ледниковом периоде из-за таяния ледников и похолодания нивелируется отрицающими любые законы физики волнами холодного воздуха, превращающего людей в ледышки.

Я — легенда (2007)

Чума, трансформирующая людей в вампиров - правдоподобна. Главный герой с иммунитетом к вирусу создает вакцину из собственной крови, но в реальности ему нужно было бы подвергнуться заражению, чтобы организм выработал антитела.

Индиана Джонс и Королевство хрустального черепа (2008)

Из этого творения кинематографа мы узнали, что холодильник, оказывается, способен спасти от ядерного удара. На самом же деле от холодильника осталась бы только лужица металла.

2012 (2009)

В этом фильме-катастрофе Солнце облучает Землю нейтринным потоком, который серьезно разогревает ядро планеты, вызывая сейсмический конец света. Таяние ледников приводит к мировому потопу, но воды на планете бы точно не хватило...

Ангелы и демоны (2009)

Из ЦЕРНа похитили антивещество и транспортировали его в Ватикан для взрыва могилы святого Петра. Но с научной точки зрения транспортировать таким простейшим способом такую нестабильную субстанцию просто опасно и невозможно.