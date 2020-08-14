ВЫ ИХ СМОТРЕЛИ? ⟩ Топ-10: самые успешные российские сериалы по версии Forbes

1. «Домашний арест» — комедия о мэре, который волею судьбы вынужден жить в обычной коммуналке. Главную роль исполнил Павел Деревянко.

2. «Эпидемия» — фантастическая драма о неизвестном вирусе, который остановил всю жизнь в Москве. В центре сюжета — Сергей, который пытается спасти близких ему людей. В сериале сыграли такие актеры, как Виктория Исакова, Кирилл Кяро, Марьяна Спивак, Юрий Кузнецов и другие.

3. «Содержанки» — драматический триллер о провинциальных девушках, которые всеми силами пытаются влиться в сладкую московскую жизнь. Роли исполнили Дарья Мороз, Мария Фомина, Сергей Бурунов, Александра Ребенок и другие.

4. «Чики» — драма о девушках из южного провинциального городка, которые вынуждены зарабатывать на жизнь не очень достойными способами. Но однажды их подруга, которой посчастливилось вырваться из такой жизни в Москву, делает интересное деловое предложение. Роли подруг исполнили Ирина Горбачева, Алена Михайлова, Ирина Носова, Варвара Шмыкова. Также в сериале сыграл Антон Лапенко.

5. «Колл-центр» — триллер расскажет о работниках интернет-магазина для взрослых, которые неожиданно становятся заложниками неизвестных садистов. В сериале достаточно молодой актерский состав: Павел Табаков, Юлия Хлынина, Полина Пушкарук другие.

6. «Шторм» — детективный сериал о двух друзьях, которые работают в правоохранительных органах. Однажды один из них идет на преступление, а второй пытается вывести друга на чистую воду. Главные роли сыграли Александр Робак и Максим Лагашкин.

7. «Бывшие» — драма о связи пациентки реабилитационной клиники и ее психолога-консультанта. Влюбленных сыграли Денис Шведов и Любовь Аксенова.

8. «Мир! Дружба! Жвачка!» — криминальная комедия о подростковой жизни в 90-е годы. В сериале снялись Егор Губарев, Егор Абрамов, Федор Рощин, Валентина Ляпина и другие.

9. «Лучше, чем люди» — фантастическая драма о недалеком будущем, в котором люди и роботы пытаются жить вместе. Роли исполнили такие актеры, как Кирилл Кяро, Паулина Андреева, Ольга Ломоносова и другие.

10. «Звоните ДиКаприо!» — драматическая комедия о двух братьях с совершенно разной судьбой. Один — успешный актер, который купается в славе до тех пор, пока не узнает, что серьезно болен. Второй — ведет никому не интересную программу и завидует брату. Но вдруг у неудачника появляется шанс занять место своего успешного родственника. Братьев в сериале сыграли Александр Петров и Андрей Бурковский.