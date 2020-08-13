ТОП-3: лучшие романтические комедии в мире

Когда Гарри встретил Салли

Первое место рейтинга занял фильм «Когда Гарри встретил Салли» Роба Райнера по сценарию прославленной Норы Эфрон. В нем рассказывается о паре друзей, которые знакомы уже сотню лет. Вместе прошли через огонь, воду и медные трубы, помогают друг другу решать проблемы и справляться с расставаниями. Они лучшие друзья или все же это нечто большее?

Этот фильм 1989 года считается признанной классикой романтической комедии, причем не только у зрителей. Многие режиссеры активно используют приемы из этого фильма в своих работах. А дуэт Билли Кристала и Мег Райан с тех пор стал культовым.

Вам письмо

Один из немногих примеров удачного ремейка — картина Норы Эфрон «Вам письмо» 1998 года. Тертый калач и упрямый бизнесмен Джо Фокс и владелица уютного книжного магазинчика Кэтлин Келли ненавидят друг друга, но постоянно сталкиваются по работе. Никто, включая их самих, не догадывается, что они давно без ума друг от друга, пока ведут анонимную переписку онлайн.

Хорошо продуманные образы, разумное сочетание интриги, красивые образы Нью-Йорка в разное время года и чудесный оазис книжного магазина главной героини принесли фильму всемирную популярность. Один из нескольких фильмов, где Мег Райан и Том Хэнкс сыграли пару.

Энни Холл

Романтическая комедия от Вуди Аллена «Энни Холл» — это классический пример истории одной любви. В фильме показано зарождение чувств, развитие отношений и разрыв между героями: невротиком, подозревающим весь мир в антисемитизме, и начинающей певицей.

Картина стала настоящей классикой, ее любят не только критики и фанаты творчества Вуди Аллена, но и простые обыватели. Комедийные вставки, частая рефлексия персонажей, грамотно подобранные флешбеки и актерская игра Вуди Аллена и Дайан Китон принесли фильму заслуженную славу.

Рейтинг от The Independent имеет 34 позиции, расставленных по мере популярности.