Антонио Бандерас заразился коронавирусом. Он узнал об этом в день своего 60-летия

«Хочу добавить, что в целом чувствую себя хорошо, разве что более уставшим, чем обычно. Я верю, что поправлюсь как можно скорее, и буду соблюдать указания медиков. Надеюсь, это поможет мне во время инфекционного периода, который коснулся меня и многих других людей», — написал Бандерас.