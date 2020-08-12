ЭКРАНИЗАЦИЯ ⟩ Режиссер рассказал об актерах в фильме по роману Пелевина Empire V

Гинзбург также отметил игру Бронислава Виногродского и Павла Табакова.

«Бронислав Виногродский, сыгравший Локи, получился ярким персонажем.

Ну и, конечно, Паша Табаков, русский в прямом смысле Batman, буквально на моих глазах превратился из мальчишки в серьезного молодого человека, а из него — в летучую мышь», — рассказал Гинзбург.

Фильм снят по одноименному роману Empire V, или «Ампир В», Виктора Пелевина. Это повесть о настоящем сверхчеловеке, главными героями которой являются вампиры.