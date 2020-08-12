ЭКРАНИЗАЦИЯ ⟩ Режиссер рассказал об актерах в фильме по роману Пелевина Empire V

Режиссер фильма по роману Виктора Пелевина Empire V Виктор Гинзбург рассказал РБК об актерском составе кинокартины. По словам режиссера, зритель встретится как «с матерыми звездами русского кино» — Верой Алентовой, Владимиром Долинским, Андреем Смирновым, Виктором Вержбицким, Игорем Гординым, Мариной Зудиной, Федором Бондарчуком, Андреем Фоминым, — так и с яркими дебютантами, среди которых рэпер Оксимирон (Мирон Федоров) и актриса Тая Радченко. Участие в фильме Мирона Федорова, по мнению режиссера, — большая удача.
Гинзбург также отметил игру Бронислава Виногродского и Павла Табакова.
«Бронислав Виногродский, сыгравший Локи, получился ярким персонажем.
Ну и, конечно, Паша Табаков, русский в прямом смысле Batman, буквально на моих глазах превратился из мальчишки в серьезного молодого человека, а из него — в летучую мышь», — рассказал Гинзбург.
Фильм снят по одноименному роману Empire V, или «Ампир В», Виктора Пелевина. Это повесть о настоящем сверхчеловеке, главными героями которой являются вампиры.
Сюжет фильма построен вокруг истории любви и поиске нечеловеческого счастья. Режиссер фильма считает, что в период, когда в мире господствует социальное напряжение, объективация красоты, жажда власти и крови и одержимость деньгами, «не сойти с ума помогает только сатира». Выход фильма запланирован на начало 2021 года.