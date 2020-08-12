Новый фильм о Мэрилин Монро станет «крайне феминистическим»

Я лишь раз прошла пробы на роль Мэрилин, и Эндрю сказал мне: «Роль твоя». Но потом мне пришлось участвовать в прослушиваниях перед всеми остальными. Перед продюсерами. Перед людьми с деньгами. Мне постоянно приходилось всех убеждать. Но я знала, что мне это по силам. Сыграть Мэрилин — это нечто революционное. Кубинка в роли Мэрилин Монро. Я очень этого хотела.