Новый фильм о Мэрилин Монро станет «крайне феминистическим»

Такую оценку картине дала автор литературного первоисточника Джойс Кэрол Оутс, передает портал Попкорн News.
Среди ближайших релизов Netflix выделяется байопик «Блондинка», в основу которого ляжет одноименный роман известной писательницы Джойс Кэрол Оутс, опубликованный в 2000 году. Фильм станет вымышленным взглядом на внутренний мир Мэрилин Монро, роль которой исполнит Ана де Армас («Достать ножи», «Бегущий по лезвию 2049», «Не время умирать»). Режиссером и автором адаптированного сценария «Блондинки» выступил Эндрю Доминик. Картина выйдет в следующем году, но Оутс уже удалось познакомиться с черновым монтажом, от которого она осталась в восторге. 82-летняя писательница на своей странице в Twitter отметила:
Я посмотрела предварительную версию адаптации Эндрю Доминика и могу сказать, что это поразительное, блестящее и очень волнующее зрелище. Но самым удивительным является то, что это будет крайне «феминистическая» интерпретация. Не уверена, что до этого кому-то из режиссеров-мужчин удавалось добиться чего-то подобного.
В февральском интервью журналу Vanity Fair Ана де Армас призналась, что не без страха согласилась на заглавную роль в «Блондинке». Однако к этому актриса добавила, что она, будучи кубинкой, не могла отказаться от шанса сыграть американскую киноикону, каковой является Мэрилин Монро:
Я лишь раз прошла пробы на роль Мэрилин, и Эндрю сказал мне: «Роль твоя». Но потом мне пришлось участвовать в прослушиваниях перед всеми остальными. Перед продюсерами. Перед людьми с деньгами. Мне постоянно приходилось всех убеждать. Но я знала, что мне это по силам. Сыграть Мэрилин — это нечто революционное. Кубинка в роли Мэрилин Монро. Я очень этого хотела.
Ресурс IndieWire передает, что премьера «Блондинки» состоится в течение 2021 года, хотя точная дата пока не анонсирована.