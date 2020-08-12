Ср, 12.08.2020
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КТО ЖЕ ЭТО? ⟩ Стали известны имена наставников нового сезона проекта «Голос 60+»

Дмитрий Нагиев

ФОТО: Кадр из фильма "Физрук"

Наставниками третьего сезона проекта Первого канала «Голос 60+» впервые стали Елена Ваенга, Гарик Сукачев и Тамара Гвердцители, рассказывает «Русская газетa».

Все трое — дебютанты. А Лев Лещенко займет почетное красное кресло уже второй год подряд. Все наставники без колебаний дали согласие на участие в проекте. И съемки начнутся уже в ближайшие дни. Как обычно, со «слепых прослушиваний». Об этом рассказали сегодня в Дирекции общественных связей телеканала.

Елена Ваенга

ФОТО: Pressifoto

Самому молодому участнику первого этапа конкурса 60 лет, самому старшему 91. Все они были отобраны после того, как прислали в адрес «Первого канала» видео исполненных ими песен, фотографии и анкеты.

Все претенденты на победу уже прибыли в Москву из разных городов и сел России, а также — из США и Туркмении.

Гарик Сукачев

ФОТО: Официальный сайт группы

«Голос 60 +» — короче по времени, чем две остальные модификации проекта — «Голос» и «Голос. Дети». И участников здесь меньше: каждый из наставников отберет в свою команду по четыре исполнителя.

На стадии поединков определятся финалисты проекта, а финал пройдет в прямом эфире, где после зрительского голосования станет известно имя победителя сезона.

Ведущий, как всегда — Дмитрий Нагиев.

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