КТО ЖЕ ЭТО? ⟩ Стали известны имена наставников нового сезона проекта «Голос 60+»

Все трое — дебютанты. А Лев Лещенко займет почетное красное кресло уже второй год подряд. Все наставники без колебаний дали согласие на участие в проекте. И съемки начнутся уже в ближайшие дни. Как обычно, со «слепых прослушиваний». Об этом рассказали сегодня в Дирекции общественных связей телеканала.

Елена Ваенга ФОТО: Pressifoto

Самому молодому участнику первого этапа конкурса 60 лет, самому старшему 91. Все они были отобраны после того, как прислали в адрес «Первого канала» видео исполненных ими песен, фотографии и анкеты.

Все претенденты на победу уже прибыли в Москву из разных городов и сел России, а также — из США и Туркмении.

Гарик Сукачев ФОТО: Официальный сайт группы

«Голос 60 +» — короче по времени, чем две остальные модификации проекта — «Голос» и «Голос. Дети». И участников здесь меньше: каждый из наставников отберет в свою команду по четыре исполнителя.

На стадии поединков определятся финалисты проекта, а финал пройдет в прямом эфире, где после зрительского голосования станет известно имя победителя сезона.