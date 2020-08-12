Зак Эфрон сыграет холостяка в ремейке популярной комедии 80-х «Трое мужчин и младенец»

Американский актер, звезда комедий "Папе снова 17" и "Старый Новый год" Зак Эфрон сыграет главную роль в ремейке комедии 1987 года "Трое мужчин и младенец", пишет Сегодня.
Ремейк будет показан на стриминговом сервисе Disney+. Об этом сообщает The Hollywood Reporter.
Продюсировать ленту будет Гордон Грэй, который наиболее известен по своим спортивным драмам "Новичок" (2002) и "Вне игры" с Беном Аффлеком в главной роли.
В центре сюжета комедии "Трое мужчин и младенец" – три холостяка, которые одним утром под дверью своей роскошной квартиры обнаруживают младенца в корзинке. С этого момента жизнь мужчин меняется, ведь им придется заботиться о малыше.
Стоит отметить, что фильм 1987 года "Трое мужчин и младенец" тоже был ремейком французского фильма "Трое мужчин и младенец в люльке".
Какие актеры сыграют вместе с Заком Эфроном пока не сообщается.