«Новые мутанты» выйдут в прокат в один день с «Доводом»
Кажется, еще ни один фильм о Людях Икс не сталкивался с такими трудностями, как «Новые мутанты». По разным причинам дату премьеры переносили целых семь раз. Картина должна была выйти на экраны еще в апреле 2018 года, но тогда производство забуксовало, и переносы продолжались до тех пор, пока в дело не вмешалась пандемия коронавируса.
Долгое время из-за всемирного карантина ни о каком релизе не шло и речи, но предполагалось, что фильм выйдет в прокат в конце августа, пишет ПОПКОРНNEWS.
Сейчас ситуация с COVID-19 понемногу улучшается, и все же Disney Studios решила перестраховаться, и «Новые мутанты» получили очередную дату премьеры. На этот раз представители Мышиного дома заявили, что российские зрители увидят историю о следующем поколении Людей Икс 10 сентября.
Кстати, ранее кое-кто из поклонников франшизы переживал, что с 2018 года сюжет мог претерпеть правки, но автор комиксов о Дэдпуле Роб Лайфелд утверждает, что «Новые мутанты» давно полностью отсняты и дожидались лишь окончания работы над спецэффектами. Причем даже в тот момент, когда они были наложены не полностью, лента уже выглядела неплохо.
Вот что я знаю: всем моим друзьям, которые видели «Новых мутантов» в декабре 2017 года, это понравилось,
— подчеркнул Лайфелд.
Остается надеяться, что на этот раз планам Disney ничто не помешает, и «Новые мутанты» действительно выйдут на российский экран 10 сентября.