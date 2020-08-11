«Новые мутанты» выйдут в прокат в один день с «Доводом»

Кажется, еще ни один фильм о Людях Икс не сталкивался с такими трудностями, как «Новые мутанты». По разным причинам дату премьеры переносили целых семь раз. Картина должна была выйти на экраны еще в апреле 2018 года, но тогда производство забуксовало, и переносы продолжались до тех пор, пока в дело не вмешалась пандемия коронавируса.