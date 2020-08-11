Forbes назвал десять самых высокооплачиваемых актёров мира

Дуэйн Скала Джонсон за год заработал более 87,5 миллиона долларов и вновь стал самым высокооплачиваемым актёром по версии журнала Forbes. По данным аналитиков, звёзды из ТОП-10 с 1 июня 2019 года по 1 июня 2020 года стали богаче на полмиллиарда долларов, несмотря на закрытие кинотеатров, пишет Лайф.