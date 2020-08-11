Вт, 11.08.2020

Forbes назвал десять самых высокооплачиваемых актёров мира

Улегшись между Джоном (Марк Уолберг) и Лори (Мила Кунис) нахальный медвежонок не считает себя лишним.

ФОТО: Кадр из фильма

Дуэйн Скала Джонсон за год заработал более 87,5 миллиона долларов и вновь стал самым высокооплачиваемым актёром по версии журнала Forbes. По данным аналитиков, звёзды из ТОП-10 с 1 июня 2019 года по 1 июня 2020 года стали богаче на полмиллиарда долларов, несмотря на закрытие кинотеатров, пишет Лайф.

Forbes выяснил, что десять самых высокооплачиваемых актёров года вместе заработали $545,5 млн и более четверти этой суммы выплатил им Netflix. Дуэйн Джонсон получил от стримингового сервиса $23,5 млн за роль похитителя картин в фильме "Красное уведомление". Райан Рейнольдс, Марк Уолберг, Бен Аффлек и Вин Дизель в общей сложности получили от Netflix $85 млн.

ТОП-10 выглядит так:

  1. Дуэйн Джонсон ($87,5 млн)
  2. Райан Рейнольдс ($71,5 млн)
  3. Марк Уолберг ($58 млн)
  4. Бен Аффлек ($55 млн)
  5. Вин Дизель ($54 млн)
  6. Акшай Кумар ($48,5 млн)
  7. Лин-Мануэль Миранда ($45,5 млн)
  8. Уилл Смит ($44,5 млн)
  9. Адам Сэндлер ($41 млн)
  10. Джеки Чан ($40 млн)

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