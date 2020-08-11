Роберт Паттинсон соврал Кристоферу Нолану о «Бэтмене»

Исполнитель одной из главных ролей в фантастическом фильме "Довод", часть сцен которого снимали в Таллинне, Роберт Паттинсон признался, что ему пришлось соврать его создателю Кристоферу Нолану о том, что он участвует в пробах на роль Бэтмена. Слова актера приводит Kinonews со ссылкой на издание Irish Times.
Всем известно, насколько Крис старается держать в секрете все, что он снимает. А мне в это же время пришлось сохранять абсолютную секретность во всем, что касалось Бэтмена. Поэтому я был вынужден солгать Крису, когда мне нужно было отлучиться на тестовые съемки. Я сказал, что у меня срочные семейные обстоятельства. И как только я это произнес, он ответил: «У тебя прослушивание по »Бэтмену«, правда же?»,
- поведал он.
Напомним, что Warner Bros. назвала Роберта Паттинсона своим новым Брюсом Уэйном в конце мая 2019 года, примерно в то время, когда должны были стартовать съемки «Довода». Когда слух об участии актера в экранизации комиксов DC просочился в прессу еще до его официального утверждения, Паттинсон, по его собственному признанию, испугался, что потеряет эту роль.
Фильм «Довод» выйдет в кино в Эстонии 26 августа.