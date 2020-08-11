Роберт Паттинсон соврал Кристоферу Нолану о «Бэтмене»

Всем известно, насколько Крис старается держать в секрете все, что он снимает. А мне в это же время пришлось сохранять абсолютную секретность во всем, что касалось Бэтмена. Поэтому я был вынужден солгать Крису, когда мне нужно было отлучиться на тестовые съемки. Я сказал, что у меня срочные семейные обстоятельства. И как только я это произнес, он ответил: «У тебя прослушивание по »Бэтмену«, правда же?»,