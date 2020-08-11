10 российских сериалов, которые затянут с первых же минут

Lastmag.ru подготовил для вас увлекательную подборку из десяти сериалов, каждый из которых достоин внимания. Приятного просмотра!

Проект «Анна Николаевна»

Захватывающий комедийный сериал в жанре научная фантастика. Режиссер – Максим Пежемский, исполнительница главной роли – Зоя Бербер. Действие разворачивается в далеком будущем, где ученые уже вводят в мир высокотехнологичных андроидов, способных заменить людей на некоторых рабочих местах. В качестве эксперимента они создают Анну Николаевну Королькевич, полицейскую, которая проходит тестовую службу в провинциальном городе…

Триггер

Драматический сериал с Максимом Матвеевым в главной роли. Он играет психолога Артема Стрелецкого, который предпочитает шоковый метод терапии, и провоцирует клиентов на активные действия. Удивительно, но это действительно работает, так что Артем довольно быстро набирает популярность. К нему обращаются весьма влиятельные и обеспеченные люди, чтобы получить помощь. И все было бы хорошо, если бы один из клиентов не покончил с собой сразу после сессии со Стрелецким…

Чики

Комедийно-драматический сериал, в главных ролях – Ирина Горбачева, Варвара Шмыкова, Ирина Носова и Алена Михайлова. Света, Марина, Люда и Жанна – проститутки из одного южного российского города. Они подруги, которые привыкли делить на всех радости и горести, однако все меняется, когда Жанна уезжает в столицу в поисках лучшей жизни. Когда она возвращается, то предлагает подругам дерзкий бизнес-план. Если все пройдет гладко, то совсем скоро они смогут начать жизнь с чистого листа…

Домашний арест

Один из самых громких российских сериалов, создатель – Семен Слепаков. Роли сыграли Павел Деревянко, Александр Робак, Анна Уколова, Марина Александрова, и многие другие. Главный герой – Аркадий Аникеев, мэр провинциального города, которого отправляют под домашний арест по месту прописки, в коммунальную квартиру. Аркадий был бы и рад проводить время в своем роскошном доме, вот только он оформлен на супругу, а она требует развод. Волей-неволей герою приходится узнавать новых соседей…

Измены

Трагикомедия Вадима Перельмана, роли исполнили Елена Лядова, Кирилл Кяро, Глафира Тарханова и Евгений Стычкин. Эта история посвящена неверности. Главная героиня – молодая женщина по имени Даша, которая несчастлива в браке. Она устала от рутины и хочет жить так же весело и свободно, как Ася, ее лучшая подруга. Не найдя подходящего способа, Даша обращается к ней за советом, и узнает, что у Аси целых три любовника. И чем глубже она погружается в эту историю, тем сильнее меняется сама.

Текст. Реальность