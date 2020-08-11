10 российских сериалов, которые затянут с первых же минут

Сериал должен заинтриговывать зрителя с первых же минут, так что мы предлагаем вам не тратить время на посредственные проекты, и обратить внимание на самые качественные российские сериалы.
Lastmag.ru подготовил для вас увлекательную подборку из десяти сериалов, каждый из которых достоин внимания. Приятного просмотра!
Проект «Анна Николаевна»
Захватывающий комедийный сериал в жанре научная фантастика. Режиссер – Максим Пежемский, исполнительница главной роли – Зоя Бербер. Действие разворачивается в далеком будущем, где ученые уже вводят в мир высокотехнологичных андроидов, способных заменить людей на некоторых рабочих местах. В качестве эксперимента они создают Анну Николаевну Королькевич, полицейскую, которая проходит тестовую службу в провинциальном городе…
Триггер
Драматический сериал с Максимом Матвеевым в главной роли. Он играет психолога Артема Стрелецкого, который предпочитает шоковый метод терапии, и провоцирует клиентов на активные действия. Удивительно, но это действительно работает, так что Артем довольно быстро набирает популярность. К нему обращаются весьма влиятельные и обеспеченные люди, чтобы получить помощь. И все было бы хорошо, если бы один из клиентов не покончил с собой сразу после сессии со Стрелецким…
Чики
Комедийно-драматический сериал, в главных ролях – Ирина Горбачева, Варвара Шмыкова, Ирина Носова и Алена Михайлова. Света, Марина, Люда и Жанна – проститутки из одного южного российского города. Они подруги, которые привыкли делить на всех радости и горести, однако все меняется, когда Жанна уезжает в столицу в поисках лучшей жизни. Когда она возвращается, то предлагает подругам дерзкий бизнес-план. Если все пройдет гладко, то совсем скоро они смогут начать жизнь с чистого листа…
Домашний арест
Один из самых громких российских сериалов, создатель – Семен Слепаков. Роли сыграли Павел Деревянко, Александр Робак, Анна Уколова, Марина Александрова, и многие другие. Главный герой – Аркадий Аникеев, мэр провинциального города, которого отправляют под домашний арест по месту прописки, в коммунальную квартиру. Аркадий был бы и рад проводить время в своем роскошном доме, вот только он оформлен на супругу, а она требует развод. Волей-неволей герою приходится узнавать новых соседей…
Измены
Трагикомедия Вадима Перельмана, роли исполнили Елена Лядова, Кирилл Кяро, Глафира Тарханова и Евгений Стычкин. Эта история посвящена неверности. Главная героиня – молодая женщина по имени Даша, которая несчастлива в браке. Она устала от рутины и хочет жить так же весело и свободно, как Ася, ее лучшая подруга. Не найдя подходящего способа, Даша обращается к ней за советом, и узнает, что у Аси целых три любовника. И чем глубже она погружается в эту историю, тем сильнее меняется сама.
Текст. Реальность
Драма с элементами триллера Клима Шипенко, в главных ролях Александр Петров, Иван Янковский, Кристина Асмус, и другие. В основе сериала известный фильм «Текст» с тем же актерским составом. Илья Горюнов, желая отомстить старому недругу, завладевает его личностью через смартфон. Он буквально живет его жизнью, потому как имеет полный доступ ко всем личным подробностям. Сериал состоит из пяти серий, продолжения не ожидается.
Крик совы
«Шпионский» драматический сериал Олега Погодина, в главных ролях Сергей Пускепалис, Мария Миронова и Андрей Мерзликин. Сюжет развивается в тысяча девятьсот пятьдесят седьмом году. Маленький провинциальный город Остров теряет покой из-за загадочных преступлений. Юрий Сиротин, ответственный за расследование, был ранен при попытке задержать воров, и в полубессознательном состоянии цитирует Гете. Дело перепоручают капитану Ивану Митину. Сможет ли он разобраться в том, что происходит?
Шторм
Драма Бориса Хлебникова, роли исполнили Александр Робак, Анна Михалкова и Максим Лагашкин. Главные герои – Юрий Осокин и Сергей Градов, лучшие друзья. Они оба трудятся в полиции, однако один занят в убойном отделе, а второй в отделе по борьбе с коррупцией. Когда супруга Градова оказывается на смертном одре, он отрекается от собственных принципов и собирает взятки, чтобы оплатить ее лечение. Дело достается Осокину и вскоре он понимает, что за чередой преступлений стоит его лучший друг…
Научи меня жить
Детективный сериал Валентина Донскова, в главных ролях Кирилл Кяро, Анна Попова, Алексей Барабаш, Елена Подкаминская и другие. Зритель знакомится с Ритой Сторожевой, которая расследует дело о ритуальном убийстве женщины. Она подозревает, что в городе объявился маньяк, и это значит, что преступник продолжит убивать. В помощь ей назначают психиатра Илью Лаврова, который в прошлом уже участвовал в подобных делах, и имеет соответствующий опыт.
Бывшие
Драматический сериал от видеосервиса START, в ролях Денис Шведов, Виталий Хаев, Любовь Аксенова и Наталья Рогожкина. Молодая женщина по имени Яна переживает тяжелый период жизни. Она лечится в специальной клинике, соседствует с алкоголиками и наркоманами. Единственная отрада Яны – Илья, психолог, который ведет ее к избавлению от зависимостей. Героиня влюбляется в него, а он, похоже, начинает отвечать ей взаимностью. Вот только им ни в коем случае нельзя заводить роман, пока она является пациенткой…