Ковер, хрусталь и стенка: как выглядели квартиры в советских фильмах?

После выхода фильма «Ирония судьбы, или С легким паром» в 1975-м Леонида Брежнева задел иронический сюжет Эльдара Рязанова. Генсек возмутился, мол, почему в СССР строят такие дома и делают ремонт в квартирах так, что люди порой не могут их отличить? Мода на «квартирный вопрос» диктовалась в том числе и с экранов телевизоров. Как выглядели кино-квартиры в «сталинках», «хрущевках» и «брежневках» в советских фильмах, показывает 5-tv.ru.

Квартира Нади в «Иронии судьбы, или С легким паром!»

Действия в культовом новогоднем фильме происходят во второй половине 70-х. Оба главных героя недавно получили жилье в панельных домах. Но, как повелось в СССР, планировки, мебель и даже нумерация квартир были одинаковыми. Женя Лукашин даже не заметил, что он находится не в Москве, а в Ленинграде, и спокойно проник в чужое жилье: его ключ подошел к входной двери квартиры ленинградки Нади Шевелевой.

В квартире главной героини можно заметить привычные для советского быта белые межкомнатные двери со стеклянными вставками и обилие мебели из темного дерева и фанеры, которая была популярна в те годы. Стоит обратить внимание на такие детали интерьера, как шерстяное одеяло на кровати, красный дисковый телефон, белую фарфоровую посуду с золотыми краями и граненые хрустальные бокалы для шампанского.

Квартира Самохвалова в «Служебном романе»

Квартира Юрия Самохвалова — университетского друга главного героя комедии была исключением на фоне типичных квартир в СССР. По сюжету, герой долгое время проработал в Швейцарии и привез оттуда множество редких для СССР элементов интерьера и мебели. Жилье Самохвалова — яркий пример европейских тенденций декора 70-х.

В фильме можно заметить комод на тонких ножках, декоративные пластиковые лампы, которые, кстати, все еще в тренде. Но главный атрибут квартиры Самохвалова — мобиль. Та самая железная декорация серебряного цвета, о которой герой с упоением рассказывал Людмиле Прокофьевне.

Квартира дяди Катерины в «Москва слезам не верит»

Хоть оскароносный фильм Меньшова вышел в 1979-м, режиссер решил затронуть несколько эпох. Истории главных героинь растянулись с конца 50-х до 70-х. В первой части мелодрамы показан интерьер тех самых квартир в московских «сталинках». Дядя Катерины Тихомировой жил в высотке на площади Восстания, где героиня гостила вместе со своей подругой Людмилой в его отсутствие.

Квартира профессора Тихомирова находилась выше 20 этажа и была обставлена роскошной по меркам тех времен мебелью. Удивление и восторг героинь можно было заметить во время сцены в лифте. А хрустальные люстры, дерево, ковры и антиквариат — типичные предметы интерьера в сталинских высотках.

Также показан быт советских общежитий, где проживали «лимитчики», прибывшие на работу в столичные предприятия из разных уголков СССР. А во второй части «Москва слезам не верит» зритель может подсмотреть интерьер квартир в панельных домах на окраинах Москвы.

Квартира отца Нины в «Карнавале»

Коммуналки в советских фильмах показывали нечасто, но все же они проскальзывали. Например, в фильме «Карнавал» зритель мог увидеть типичную коммунальную квартиру в московском доме под снос, где жила семья отца главной героини. Это жилище нищей интеллигенции, которая ютится в небольшой комнате среди спасенного антиквариата. Правда, во второй части фильма коммуналку все-таки расселили, а Соломатиным дали квартиру спальном районе Москвы.