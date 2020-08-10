Перерезанное горло, удар молнии и инсульт: как Шерон Стоун трижды обманула смерть

Первый раз случился, когда будущая знаменитость была еще школьницей. По словам Стоун, она наливала воду в утюг, когда в колодец во дворе их дома ударила молния. Разряд прошел через воду, и ее отбросило на несколько метров.

«Меня как будто схватило, швырнуло через всю кухню и ударило о холодильник», — вспоминает актриса.

Помощь тогда ей оказала мама. Но на этом злоключения не окончились. В 14 лет Стоун едва не перерезало горло. Несчастный случай произошел во время верховой езды. Девушка скакала на лошади и не заметила протянутую бельевую веревку. Она вылетела из седла, а веревка рассекла ей шею на расстоянии одной шестнадцатой от яремной вены.

Следующий удар судьбы пришелся на время, когда Стоун уже была известной актрисой. В 2001 году она пережила инсульт. По ее словам, врачи говорили, что шанс на то, что она будет жить, равен 1%.

«Я чувствовала себя так, словно меня убили выстрелом в голову. Я помню, как лежала там и думала: «У меня инсульт», — рассказывает актриса.

Восстановление тогда потребовало от нее терпения и сил. Полностью вернуться к нормальной жизни Стоун смогла только через семь лет. За это время она пережила тяжелый развод и борьбу за право опеки над детьми.

Сейчас 62-летняя звезда «Основного инстинкта» уже может себе позволить заниматься домашними делами, не особо отвлекаясь на карьеру. Она любит готовить для своих сыновей.