ТОП-7 ⟩ Новинки в кинотеатрах Apollo: Алиса в стране не чудес и солдаты против оккультизма

Август не щадит: все кончается и кончается... А сентябрь-то не за горами! Пока есть время и фильмы, сходите-ка в Apollo Kino, расслабьтесь и забудьте обо всем. Ведь сейчас в кинотеатрах новинок хоть отбавляй.
Ваш любимый развлекательный портал Kinozal подготовил свежую подборку фильмов, на которые можно сходить до конца этого месяца с семьей, друзьями или вовсе одному. Налетайте!
Здесь каждый сам за себя.
2. «Палм-Спрингс», 2020 (реж. Макс Барбаков)
Живи так, будто завтра не наступит.
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Кому понравится? Любителям комедий и фантастик в одном лице.
О чем фильм? Найлз просыпается 9 ноября со своей подругой Мисти в день свадьбы Талы и Эйба. Во время церемонии Найлз выступает с речью, помогая тем самым сестре Талы Саре. Найлз и Сара проводят время вместе и, после того как они обнаруживают, что Мисти изменяет Найлзу, собираются заняться сексом. В это время пожилой мужчина по имени Рой стреляет в Найлза из лука. Раненый Найлз ползет к пещере, находящейся неподалеку, и предупреждает Сару, чтобы она не следовала за ним. Тем не менее, Сара заходит в пещеру и попадает в вихрь. Сара просыпается и понимает, что сегодня снова 9 ноября. Она встречается с Найлзом, который объясняет ей, что она попала во временную петлю и он не знает как из неё выбраться.
3. «Алиса», 2019 (реж. Жозефин Маккеррас)
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Кому понравится? Любителям драматических историй о тяжелой судьбе человека.
О чем фильм? Алиса живет счастливой жизнью жены и матери, пока в один совсем не прекрасный день, все меняется. Муж крадет ее деньги и бросает ее с сыном. Отчаяние, страх и перспектива потерять дом, вот что остается Алисе. Пытаясь выжить, она понимает, что единственный способ быстро заработать хорошие деньги - это стать проституткой.
4. «Призраки войны», 2020 (реж. Эрик Бресс)
Страшнее врага только дьявол.
Сколько стоит? Купить билет и получить подробную информацию о сеансе можно на сайте Apollo Kino. Жмите сюда!
Кому понравится? Любителям боевиков, мистики и ужасов.
О чем фильм? Последние месяцы Второй мировой войны. Французская провинция. Пятеро опытных американских солдат получают приказ охранять замок, в котором еще недавно располагалось нацистское верховное командование. Эта неожиданная передышка перерастает в безумие, когда они сталкиваются со сверхъестественными силами, гораздо более страшными, чем то, что творилось на поле боя.
5. «Кто не спрятался», 2020 (реж. Дэйв Франко)
Тихое место. Страшные тайны.
Сколько стоит? Купить билет и получить подробную информацию о сеансе можно на сайте Apollo Kino. Жмите сюда!
Кому понравится? Любителям фильмов наподобии «Заклятия», «Астрала» и прочей паранормальной тематики.
О чем фильм? Две пары, арендовавшие идеальный с виду дом на берегу океана, начинают подозревать, что его хозяин за ними следит. И вскоре то, что было задумано как прекрасный отдых, превращается в нечто зловещее. Тщательно скрываемые тайны выходят наружу, и четверо давних друзей начинают видеть друг друга в совершенно ином свете. Дэн Стивенс и Элисон Бри исполнили главные роли в этом пугающем и тонком дебютном триллере Дэйва Франко («Соседи. На тропе войны», «Если бы Бил-стрит могла заговорить», «Горе-творец»).
6. «Надежда», 2019 (реж. Мария Содал)
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Кому понравится? Любителям поплакать!
О чем фильм? Что случается с любовью, когда женщина средних лет узнает, что ей осталось жить всего три месяца? У 43-летней Ани большая семья — муж Томас 59 лет, свои да еще и приемные дети. За годы совместной жизни Аня и Томас, как принято говорить, охладели друг к другу, их брак на грани распада. Аня узнает страшный диагноз за день до Рождества. Это эмоциональное потрясение становится для супругов не просто испытанием, но трансформирующим опытом, который меняет их отношение к семье, браку и самим себе.
7. «Молочные зубы», 2019 (реж. Шеннон Мерфи)
Сколько стоит? Купить билет и получить подробную информацию о сеансе можно на сайте Apollo Kino. Жмите сюда!
Кому понравится? Любителям настоящих мелодрам.
О чем фильм? Когда Милла встречает Мозеса, кажется, что у них ничего общего: она – робкий подросток с несерьезными родителями и серьезным диагнозом, он – вороватый бездельник, который соглашается потусоваться с Миллой ради дозы морфина. Первая любовь, неловкая и насмешливая, и задумчивая история о прощании с детством и с родителями сплетаются в нескольких солнечных днях накануне теплого австралийского Рождества.