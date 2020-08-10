ТОП-7 ⟩ Новинки в кинотеатрах Apollo: Алиса в стране не чудес и солдаты против оккультизма

Живи так, будто завтра не наступит.

1989 год, 50 километров от Чернобыля. Компания друзей отправляется в поход. Во время сплава по реке молодые люди сбиваются с маршрута и попадают в зону отчуждения. Волею случая на совести ребят оказывается чужая смерть и чужие деньги. Теперь события развиваются непредсказуемо. Как поведёт себя каждый участник похода? Взаимное недоверие, страх, ревность и сумка с деньгами, которые могут всё исправить… или погубить.

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О чем фильм? Найлз просыпается 9 ноября со своей подругой Мисти в день свадьбы Талы и Эйба. Во время церемонии Найлз выступает с речью, помогая тем самым сестре Талы Саре. Найлз и Сара проводят время вместе и, после того как они обнаруживают, что Мисти изменяет Найлзу, собираются заняться сексом. В это время пожилой мужчина по имени Рой стреляет в Найлза из лука. Раненый Найлз ползет к пещере, находящейся неподалеку, и предупреждает Сару, чтобы она не следовала за ним. Тем не менее, Сара заходит в пещеру и попадает в вихрь. Сара просыпается и понимает, что сегодня снова 9 ноября. Она встречается с Найлзом, который объясняет ей, что она попала во временную петлю и он не знает как из неё выбраться.

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О чем фильм? Алиса живет счастливой жизнью жены и матери, пока в один совсем не прекрасный день, все меняется. Муж крадет ее деньги и бросает ее с сыном. Отчаяние, страх и перспектива потерять дом, вот что остается Алисе. Пытаясь выжить, она понимает, что единственный способ быстро заработать хорошие деньги - это стать проституткой.

Страшнее врага только дьявол.

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О чем фильм? Последние месяцы Второй мировой войны. Французская провинция. Пятеро опытных американских солдат получают приказ охранять замок, в котором еще недавно располагалось нацистское верховное командование. Эта неожиданная передышка перерастает в безумие, когда они сталкиваются со сверхъестественными силами, гораздо более страшными, чем то, что творилось на поле боя.

Тихое место. Страшные тайны.

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Кому понравится? Любителям фильмов наподобии «Заклятия», «Астрала» и прочей паранормальной тематики.

О чем фильм? Две пары, арендовавшие идеальный с виду дом на берегу океана, начинают подозревать, что его хозяин за ними следит. И вскоре то, что было задумано как прекрасный отдых, превращается в нечто зловещее. Тщательно скрываемые тайны выходят наружу, и четверо давних друзей начинают видеть друг друга в совершенно ином свете. Дэн Стивенс и Элисон Бри исполнили главные роли в этом пугающем и тонком дебютном триллере Дэйва Франко («Соседи. На тропе войны», «Если бы Бил-стрит могла заговорить», «Горе-творец»).

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О чем фильм? Что случается с любовью, когда женщина средних лет узнает, что ей осталось жить всего три месяца? У 43-летней Ани большая семья — муж Томас 59 лет, свои да еще и приемные дети. За годы совместной жизни Аня и Томас, как принято говорить, охладели друг к другу, их брак на грани распада. Аня узнает страшный диагноз за день до Рождества. Это эмоциональное потрясение становится для супругов не просто испытанием, но трансформирующим опытом, который меняет их отношение к семье, браку и самим себе.

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О чем фильм? Когда Милла встречает Мозеса, кажется, что у них ничего общего: она – робкий подросток с несерьезными родителями и серьезным диагнозом, он – вороватый бездельник, который соглашается потусоваться с Миллой ради дозы морфина. Первая любовь, неловкая и насмешливая, и задумчивая история о прощании с детством и с родителями сплетаются в нескольких солнечных днях накануне теплого австралийского Рождества.