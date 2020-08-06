Кэмерон Диаз рада, что бросила Голливуд: «Это тяжелая работа»

Недавно 47-летняя Кэмерон Диаз пообщалась с Гвинет Пэлтроу и рассказала, каково это — уйти из Голливуда и переключиться на семейную жизнь с ребенком, передает портал Попкорн News.
Стало спокойнее. Я наконец-то обрела душевный покой и могу заняться собой. Звучит странно, многие, наверное, не поймут, но ты поймешь. Это тяжелая работа — постоянно быть на публике. Чувствуешь много энергии вокруг, когда ты постоянно на виду как актер, когда общаешься с прессой и выставляешь себя на всеобщее обозрение. Но я остановилась и взглянула на свою жизнь… Когда ты снимаешься, ты в распоряжении других. Ты занят по 12 часов в день, и у тебя нет времени ни на что больше. Я поняла, что просто отдала часть своей жизни этим людям. И мне нужно было вернуть ее,
— сказала Диаз.
В 40 лет Кэмерон осознала, что хочет от жизни другого.
Я очень долго и упорно работала, и у меня совсем не оставалось времени на личную жизнь,
— снова отметила она. Но все изменилось, когда актриса встретила своего мужа, 41-летнего рок-музыканта Бэнджи Мэддена. Они поженились в 2015 году, а в начале этого года у супругов родилась дочь Рэддикс — пара воспользовалась услугами суррогатной матери.
Мы довольно быстро поженились, но мы поняли, что это надо сделать. Я старше его, хотя не сильно, и он тоже был на том этапе, когда понял, что хочет семью,
— отметила Кэмерон.
В свежих интервью Диаз отмечает, что началась лучшая глава ее жизни. Звезда счастлива воспитывать ребенка и заниматься домашними делами.
За последние 7 месяцев я вступила в лучший период своей жизни — материнство! Это время, посвященное моей семье и дому,
— рассказывает актриса.