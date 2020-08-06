Кэмерон Диаз рада, что бросила Голливуд: «Это тяжелая работа»

Стало спокойнее. Я наконец-то обрела душевный покой и могу заняться собой. Звучит странно, многие, наверное, не поймут, но ты поймешь. Это тяжелая работа — постоянно быть на публике. Чувствуешь много энергии вокруг, когда ты постоянно на виду как актер, когда общаешься с прессой и выставляешь себя на всеобщее обозрение. Но я остановилась и взглянула на свою жизнь… Когда ты снимаешься, ты в распоряжении других. Ты занят по 12 часов в день, и у тебя нет времени ни на что больше. Я поняла, что просто отдала часть своей жизни этим людям. И мне нужно было вернуть ее,