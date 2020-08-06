Чт, 6.08.2020

Disney потеряла 4,7 млрд долларов после вспышки коронавируса

(FILES) In this file photo taken on October 06, 2018 Walt Disney Company Chairman and CEO Robert A Iger poses with Mickey Mouse attends Mickey's 90th Spectacular at The Shrine Auditorium in Los Angeles. - Some of the biggest names in media and tech are gearing up to move into streaming, in what could be a major challenge to market leader Netflix. Apple is expected to make its move with an announcement March 25 on its media plans, with a war chest estimated at some $1 billion and partners including stars like Jennifer Aniston and director J.J. Abrams involved in content. (Photo by VALERIE MACON / AFP)

ФОТО: VALERIE MACON/AFP

Disney поделилась финансовым отчетом за третий квартал 2020 года, который завершился 27 июня. За этот период убыток компании составил 4,7 млрд долларов. Из них 3,5 миллиарда конгломерат потерял из-за парков развлечений, которые закрылись после вспышки коронавируса, передает Kinopoisk.ru

Выручка Disney сократилась на 42% по сравнению с третьим кварталом 2019 года, когда компания заработала 20,3 млрд долларов. В 2020-м за это же время ее доход составил 11,8 миллиарда, хотя аналитики прогнозировали 12,4 миллиарда.

При этом парки принесли Disney 923 млн долларов. Это на 85% меньше, чем в прошлом году. Тогда этот показатель составил 6,6 миллиарда.

Выручка сектора, в который входят кинопрокат, телевидение и стриминг, составила 1,7 млрд долларов. В третьем квартале 2019-го эта сумма достигла 3,8 миллиарда.

При этом СМИ сообщили, что 5 августа акции компании выросли на 5%. Это произошло после того, как Disney объявила, что «Мулан» выйдет в США и других странах на Disney+.

Также генеральный директор компании Боб Чапек объявил, что за восемь месяцев аудитория Disney+ достигла 60,5 миллиона подписчиков. Ранее Disney надеялась привлечь от 60 до 90 миллионов пользователей лишь к 2024 году.

В 2020 году студия часто корректировала расписание из-за пандемии COVID-19. Она отложила прокат почти всех фильмов Marvel, сиквелов «Аватара» и новых частей «Звездных войн».

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