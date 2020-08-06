Disney потеряла 4,7 млрд долларов после вспышки коронавируса

Выручка Disney сократилась на 42% по сравнению с третьим кварталом 2019 года, когда компания заработала 20,3 млрд долларов. В 2020-м за это же время ее доход составил 11,8 миллиарда, хотя аналитики прогнозировали 12,4 миллиарда.

При этом парки принесли Disney 923 млн долларов. Это на 85% меньше, чем в прошлом году. Тогда этот показатель составил 6,6 миллиарда.

Выручка сектора, в который входят кинопрокат, телевидение и стриминг, составила 1,7 млрд долларов. В третьем квартале 2019-го эта сумма достигла 3,8 миллиарда.

При этом СМИ сообщили, что 5 августа акции компании выросли на 5%. Это произошло после того, как Disney объявила, что «Мулан» выйдет в США и других странах на Disney+.

Также генеральный директор компании Боб Чапек объявил, что за восемь месяцев аудитория Disney+ достигла 60,5 миллиона подписчиков. Ранее Disney надеялась привлечь от 60 до 90 миллионов пользователей лишь к 2024 году.