Самый странный день: трейлер комедии «Хандра» о жизни троих приятелей в Москве

«Хандра» — история трех молодых парней: диджея Виталика, барабанщика Дени и режиссера Леши, которые переживают самый странный и смешной день в своей жизни. Их ждет встреча с бандой киргизов-заговорщиков, гинекологом-сексистом и травматологом-феминисткой и кинопродюсером, который предает родину, рассказывает Kinopoisk.ru.