Самый странный день: трейлер комедии «Хандра» о жизни троих приятелей в Москве

«Хандра» — история трех молодых парней: диджея Виталика, барабанщика Дени и режиссера Леши, которые переживают самый странный и смешной день в своей жизни. Их ждет встреча с бандой киргизов-заговорщиков, гинекологом-сексистом и травматологом-феминисткой и кинопродюсером, который предает родину, рассказывает Kinopoisk.ru.
Фильм поставил Алексей Камынин. Это его вторая полнометражная работа после драмы «Ложь или действие».
Главные роли в «Хандре» исполнили Данила Якушев, Михаил Тройник и Кирилл Ковбас. Вместе с ними на экране появятся Екатерина Агеева, Ксения Зуева, Анна Чиповская, Равшана Куркова, Тимофей Трибунцев, Александр Гордон и другие.
В преддверии выхода создатели запустили специальный сайт, где можно больше узнать о героях и юморе в фильме.