Видео дня: «Гарри Поттер» с пистолетами вместо волшебных палочек

вторы проекта Harry Potter With Guns выпустили трейлер своей версии фильма «Гарри Поттер и философский камень». Они заменили все волшебные палочки и другое проявление магии огнестрельным оружием. Теперь Вернон Дурсль угрожает Гарри пистолетом, а игроки в квиддич стреляют по соперникам прямо на поле, рассказывает Kinopoisk.ru.