Создатели «Симпсонов» запретили белым актерам озвучивать героев других рас

«В моем случае с игрой актеров все просто. Их работа — играть тех, кем они не являются», — заявил Ширер. Он добавил, что не размышляет о том, было ли решение Fox ошибкой или нет.

«Среди продюсеров и сценаристов должны быть разные люди, которые смогут решать, какие истории следует рассказывать и какой для этого нужен подход», — продолжил Ширер.

Актер озвучивает в «Симпсонах» нескольких героев, включая Неда Фландерса, мистера Бернса, директора Скиннера и доктора Хибберта.

О том, что в «Симпсонах» белые актеры не смогут играть героев других рас и национальностей, Fox объявил в конце июня. Это произошло на фоне движения Black Lives Matter, которое усилилось после гибели афроамериканца Джорджа Флойда.