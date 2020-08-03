12 фото известных актеров в молодости, какими мы их не помним

1. Ольга Остроумова задолго до «Бедной Насти» и «Не родись красивой»

ФОТО: Do-slez.ru

2. Евгений Моргунов тоже был молодым, хотя прославился позже

ФОТО: Do-slez.ru

3. Алиса Фрейндлих начала сниматься в кино еще в юности, но тогда ее мало кто помнит

ФОТО: Do-slez.ru

4. Рина Зеленая — известная бабушка советского кино в молодости весьма обаятельна

ФОТО: Do-slez.ru

5. Дмитрий Назаров задолго до звездной роли в «Кухне»

ФОТО: Do-slez.ru

6. Ольга Аросева в молодости — красотка

ФОТО: Do-slez.ru

7. Жан Рено в молодости далеко не импозантный

ФОТО: Do-slez.ru

8. Луи де Фюнес стал известен, когда ему было уже за 40, потому до того его мало кто помнит

ФОТО: Do-slez.ru

9. Сара Джессика Паркер совсем в другом образе в молодости

ФОТО: Do-slez.ru

10. Энтони Хопкинса мы запомнили по его старшим ролям

ФОТО: Do-slez.ru

11. Дэниэл Крейг задолго до того, как стал Бондом

ФОТО: Do-slez.ru

12. Хелен Миррен в молодости еще без привычного ныне шарма