12 фото известных актеров в молодости, какими мы их не помним

Актеры и актрисы постоянно на виду и снимаются во многих фильмах и сериалах, но в нашей голове все равно сохраняется один образ любимого или самого яркого персонажа, сыгранного ими. И если говорить об артистах, активно снимавшихся в старшем возрасте или в последние годы, то их фото в молодости мы бы точно не узнали без подписи, рассказывает портал do-slez.com.
1. Ольга Остроумова задолго до «Бедной Насти» и «Не родись красивой»
2. Евгений Моргунов тоже был молодым, хотя прославился позже
3. Алиса Фрейндлих начала сниматься в кино еще в юности, но тогда ее мало кто помнит
4. Рина Зеленая — известная бабушка советского кино в молодости весьма обаятельна
5. Дмитрий Назаров задолго до звездной роли в «Кухне»
6. Ольга Аросева в молодости — красотка
7. Жан Рено в молодости далеко не импозантный
8. Луи де Фюнес стал известен, когда ему было уже за 40, потому до того его мало кто помнит
9. Сара Джессика Паркер совсем в другом образе в молодости
10. Энтони Хопкинса мы запомнили по его старшим ролям
11. Дэниэл Крейг задолго до того, как стал Бондом
12. Хелен Миррен в молодости еще без привычного ныне шарма