Жан-Клод Ван Дамм сыграет в комедийном боевике Netflix «Последний наемник»

По словам режиссера, он хочет возродить традицию боевиков, популярных в 80–90-е годы, поэтому на главную роль приглашен Жан-Клод Ван Дамм, который, по мнению режиссера, идеально подходит для такого рода фильмов.

Я хочу вернуться к великой традиции боевиков 80-х и 90-х годов, тех культовых фильмов, которые мы все любим, где герои необычны, трюки впечатляющие и все рассказывается с юмором. Только Жан-Клод может возродить этот золотой век кино.

Сам Ван Дамм, бывший в 80–90-е звездой боевиков, сказал, что рад возможности сняться в комедийном проекте, потому что в его карьере фильмы такого жанра не встречались. Актер впечатлен сценарием и обещает, что зрители при просмотре вспомнят боевики с Жан-Полем Бельмондо.