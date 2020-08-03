Домогательства и наркотики. Вскрылась шокирующая правда о съемках «Людей Икс»

Майкл Джексон в роли профессора Ксавье

Майкл Джексон ФОТО: VINCENT AMALVY/AFP

В 1999 году Майкл Джексон встретился с Сингером в офисе Fox, чтобы обсудить свое участие в «Людях Икс». Король поп-музыки претендовал на роль Профессора Икс, хотя на тот момент он был намного моложе героя (весной 1999-го Джексону было 40 лет).

«Я сказала ему: „Ты в курсе, что Ксавье — пожилой белый мужчина?“ — вспоминает продюсер Лорен Шулер Доннер. — И Майкл ответил: „Конечно. Можно меня загримировать“».

После этого Джексон устроил презентацию с короткометражкой «Призраки». В ней он играет пятерых героев, в том числе пожилого белого мэра. THR отмечает, что студия Fox никогда не рассматривала его кандидатуру всерьез, и в итоге роль отошла Патрику Стюарту.

Изнасилование актера и роли в обмен на секс

В статье упоминается, что Сингер предлагал актерам роли в обмен на секс (автор не называет точных имен). Другие источники рассказали про случай, напрямую не связанный с Сингером. В первой части «Людей Икс» героя по кличке Пиро сыграл 18-летний Алекс Бертон. Это был его дебют в кино. Собеседники THR не помнят, как Бертон проходил кастинг. Один источник ссылается на слова актера о том, что Сингер и его партнер Марк Коллинс-Ректор «придумали роль специально для него». Другой заявил, что Бертона доставили на площадку в Торонто на самолете прямиком из Лос-Анджелеса, хотя на небольшие роли студии обычно берут местных актеров.

Брайан Сингер на съемках «Людей Икс» ФОТО: kinopoisk.ru

Брайан Сингер на съемках «Людей Икс»

В 2000 году, спустя восемь дней после премьеры «Людей Икс», Бертон подал иск на партнеров Сингера по компании Digital Entertainment Network. Он заявил, что Коллинс-Ректор и Чед Шекли накачали его наркотиками и изнасиловали в своем офисе Лос-Анджелесе. По словам Бертона, его удерживали против воли и угрожали разрушить карьеру в индустрии развлечений. Согласно иску, это происходило в период с июля 1999 года по май 2000-го, на который пришлись шестимесячные съемки «Людей Икс» (один источник заявил, что Коллинс-Ректор и Шекли посетили их как минимум один раз). Все это время Бертон работал в Digital Entertainment Network.

К иску Бертона присоединились двое других сотрудников компании. По данным THR, суд обязал ответчиков выплатить ему 6 млн долларов. Компенсацию так и не перечислили, и в 2019 году адвокат Бертона попросил суд взыскать дополнительные 4,8 млн долларов.

Хью Джекман в роли Логана ФОТО: Кадр из фильма

Во второй части «Людей Икс», вышедшей в 2003 году, роль Пиро расширили, а Бертона заменили Аароном Стэнфордом. Представитель Сингера объяснил, что в сиквеле Пиро повзрослел, поэтому режиссер выбрал другого актера. После «Людей Икс» Бертон изменил имя и больше не снимался в кино.

Наркотики и травма Хью Джекмана

На съемках «Людей Икс» у Сингера произошел конфликт с продюсером Томом ДеСанто. По данным THR, в тот день режиссер и другие члены съемочной группы приняли наркотики. ДеСанто опасался, что их состояние плохо скажется на работе, и хотел остановить съемки. Сингер настоял на обратном и приступил к сцене, которую планировали снимать на следующий день. В итоге смена закончилась травмой для Хью Джекмана: во время дубля он повредил ногу, у него началось кровотечение. Автор статьи уточняет, что трюк должен был выполнить каскадер, но он отсутствовал, поскольку эпизод снимали на сутки раньше.

Продюсер Том ДеСанто и Брайан Сингер на премьере «Людей Икс» в 2000 году

В итоге продюсер Ральф Уинтер остановил съемки. На следующий день студия поддержала Сингера, а ДеСанто попросили вернуться обратно в Лос-Анджелес. За продюсера заступились актеры — они обещали Сингеру уволиться, если ДеСанто отстранят. По слухам, Холли Берри обратилась к нему со словами «Поцелуй мою черную задницу».

Другие источники утверждают, что Сингер вел себя непрофессионально не только на съемках. По их словам, он часто приводил на важные встречи своих друзей, которые не имели отношения к фильму.