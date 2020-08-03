Чем закончились слушания между Джонни Деппом и The Sun и каким будет вердикт суда

Стороны давали показания в течение трех недель. Так, Депп утверждал, что Хёрд затушила об его лицо сигарету, отсекла ему кончик пальца и, предположительно, оставила фекалии в его кровати. Адвокаты The Sun, напротив, убеждены, что Депп вел себя агрессивно и даже напал на сестру Хёрд (подробнее о показаниях мы писали здесь и здесь).

27 и 28 июля состоялись последние слушания, где адвокаты подвели итоги. После прений эксперты попытались предсказать, каким будет вердикт судьи. Рассказываем самое главное.

Адвокат Деппа

Дэвид Шербон, представляющий интересы Деппа, назвал Хёрд ненадежной свидетельницей. В качестве примера он вспомнил ее слова, согласно которым его клиент напал на бортпроводника, хотя ранее это не упоминалось в показаниях семи свидетелей. Кроме того, Шербон считает, что Хёрд соврала о том, что ударила Деппа, из-за слуха о его насилии над Кейт Мосс. По мнению адвоката, актриса упомянула Мосс, чтобы оправдать свой поступок.

Также Шербон подчеркнул, что синяки на теле Хёрд были ненастоящими, и видели их только ее знакомые, тогда как на улице актриса появлялась без ушибов (сама Хёрд утверждала, что прятала их под макияжем).

В ходе прений Шербон вспомнил про аудиозаписи, опубликованные Daily Mail. На них Хёрд признается, что сама била Деппа. Еще адвокат указал на сообщение Хёрд с текстом «Я Эмбер, и я получаю то, что хочу», отметив, что она врала и меняла свои показания в свою пользу.

Наконец, Шербон заявил, что в мире много настоящих жертв домашнего насилия, и случай с Хёрд, которая обманом причислила себя к ним, — удар по движению #MeToo.

Адвокат The Sun

Адвокат таблоида Саша Васс назвала брак между Деппом и Хёрд «столкновением культур». По ее мнению, актер всегда поступал так, как считал нужным, а его отношение к бывшей жене вызвано тем, что они принадлежат к разным поколениям. Васс отметила, что Депп всю жизнь провел среди стареющих мужчин, употребляя наркотики и алкоголь, и злился на Хёрд, когда та критиковала его зависимость.

Васс также подчеркнула, что Депп романтизирует наркокультуру и отказывается нести ответственность за свое поведение, в том числе за избиение Хёрд. По ее словам, из-за алкоголя у него были проблемы с памятью, поэтому он, вероятно, не осознавал жестокость своих поступков.

Ранее Депп описывал себя как человека, который уважает женщин, но Васс напомнила о его переписках, где актер нелестно отзывается о некоторых из них. Ему принадлежат такие выражения, как «жирная уродливая шлюха» и «бесполезная проститутка».

Что говорят эксперты