Наступает «Ледниковый период»: Регина Тодоренко будет выступать в паре с Романом Костомаровым

Новый телевизионный сезон на Первом канале стартует с долгожданной премьеры — на экраны возвращается «Ледниковый период». Список участников пополнила одна из самых ярких семейных пар российского шоу-бизнеса — Регина Тодоренко и Влад Топалов, рассказывает Starhit.ru.
Вот только на льду им придется расстаться, ведь Регине в партнеры подобрали олимпийского чемпиона Романа Костомарова, а Владу — золотую медалистку Сочи-2014, ныне супругу Сергея Полунина — Елену Ильиных. Интересно будет наблюдать за этим сражением!
«Продюсеры шоу долго уговаривали решиться на участие, а я до последнего сомневалась, потому что у меня сейчас напряженный график: снимаю на «Пятнице» шоу «Регина+1», а еще появлюсь в популярном проекте про путешествия, т-с-сс, пока храню в секрете — в каком именно!», — опровергла недавние слухи об отсутствии работы в России Регина.
Как стало известно «СтарХиту», соревноваться в поддержках и па на коньках также готовятся Ольга Бузова, Надежда Михалкова, Владимир Маркони, Ирина Пегова, Ольга Кузьмина. В списке потенциальных конкурсантов значилась даже Ксения Собчак, но потом у телеведущей поменялись планы, и она отказалась.
Бессменный руководитель проекта Илья Авербух лично присутствует на тренировках всех пар, отрабатывает элементы, готовит программу.
«До проекта я умела лишь держать равновесие на льду, а теперь уже чувствую себя уверенно, — говорит Тодоренко. — Тем более с таким титулованным надежным партнером — Романом Костомаровым!»
Напомним, что именно на «Ледниковом периоде» Илья Авербух познакомился с будущей невестой Лизой Арзамасовой. Чьи же сердца шоу соединит на этот раз — посмотрим. Пока конкурсанты усиленно занимаются не только на катке, но и в хореографических залах. А судьи, чей состав по традиции будет возглавлять Татьяна Тарасова, готовят таблички с оценками!