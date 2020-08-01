Наступает «Ледниковый период»: Регина Тодоренко будет выступать в паре с Романом Костомаровым

Вот только на льду им придется расстаться, ведь Регине в партнеры подобрали олимпийского чемпиона Романа Костомарова, а Владу — золотую медалистку Сочи-2014, ныне супругу Сергея Полунина — Елену Ильиных. Интересно будет наблюдать за этим сражением!

«Продюсеры шоу долго уговаривали решиться на участие, а я до последнего сомневалась, потому что у меня сейчас напряженный график: снимаю на «Пятнице» шоу «Регина+1», а еще появлюсь в популярном проекте про путешествия, т-с-сс, пока храню в секрете — в каком именно!», — опровергла недавние слухи об отсутствии работы в России Регина.

Как стало известно «СтарХиту», соревноваться в поддержках и па на коньках также готовятся Ольга Бузова, Надежда Михалкова, Владимир Маркони, Ирина Пегова, Ольга Кузьмина. В списке потенциальных конкурсантов значилась даже Ксения Собчак, но потом у телеведущей поменялись планы, и она отказалась.

Бессменный руководитель проекта Илья Авербух лично присутствует на тренировках всех пар, отрабатывает элементы, готовит программу.

«До проекта я умела лишь держать равновесие на льду, а теперь уже чувствую себя уверенно, — говорит Тодоренко. — Тем более с таким титулованным надежным партнером — Романом Костомаровым!»