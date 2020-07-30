Marvel снимет фильм об Умном Халке

Как отмечает издание, новая лента, предположительно, расскажет о том, как персонаж стал так называемым Умным Халком.

Умный Халк впервые появился на экране в блокбастере «Мстители: Финал». Такое имя фанаты киновселенной Marvel дали герою после того, как его альтер эго в человеческом виде Брюс Бэннер (его во франшизе играл Марк Руффало) научился контролировать эмоции и поведение после перевоплощения в классического зеленого монстра. При этом в киноленте не показывали, как именно Бэннеру удалось этого достичь.

Сообщается, что новый фильм о Халке, часть действия которого развернется между событиями лент «Мстители: Война бесконечности» и «Мстители: Финал», как раз и будет посвящен этой трансформации персонажа.