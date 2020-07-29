Мультфильм «Сипсик» вошел в программу девяти международных фестивалей

«Сипсика» включили в программу фестивали Kids Kino в Польше, Hsinchu в Тайване, Австралийский фестиваль детского кино, JuniorFest в Чехии, Cinemagic в Ирландии, Украинский фестиваль детского кино, а также фестивали в Oulu и Цюрихе.

В сентябре состоится премьера »Сипсика» на фестивале анимации в городе Виборг в Дании, после чего мультфильм будут показывать в разных кинотеатрах страны.