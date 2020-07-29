Мультфильм «Сипсик» вошел в программу девяти международных фестивалей

Эстонский анимационный фильм «Сипсик», который уже посмотрели в кинотеатрах 106 000 человек, отобрали в программу девяти международных фестивалей анимации и детских фильмов, передает rus.err.
«Сипсика» включили в программу фестивали Kids Kino в Польше, Hsinchu в Тайване, Австралийский фестиваль детского кино, JuniorFest в Чехии, Cinemagic в Ирландии, Украинский фестиваль детского кино, а также фестивали в Oulu и Цюрихе.
В сентябре состоится премьера »Сипсика» на фестивале анимации в городе Виборг в Дании, после чего мультфильм будут показывать в разных кинотеатрах страны.
Тряпичная кукла Сипсик — один из самых любимых героев эстонской детской литературы. Это история о живой кукле и о братской и сестринской любви, которая преодолевает даже самые серьезные испытания. Созданный Эно Раудом и Эдгаром Вальтером литературный персонаж, с которым выросли родители сегодняшних малышей, символизирует собой детскую непосредственность, любопытство ко всему окружающему, неуемный характер, всепобеждающую дружбу и негасимую любовь.