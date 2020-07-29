ИНТЕРВЬЮ ⟩ Алина Ланина: «Сцена секса с Певцовым снималась просто»

Там нет моего откровенно голого тела. Я в сорочке, видно только плечико. Вообще, зритель может получить сексуально заряженный посыл, даже если актеры полностью одеты. Но в фильме «На Париж», если честно, эта сцена была прописана иначе. Мне буквально за два дня до выхода в кадр дали новый вариант. В кино переписывание сценария — это нормально, так бывает. Изначально мы должны были просто лежать на кровати, говорить что-то про любовь. Но авторы посчитали, что так недостаточно эмоционально. С точки зрения моей фильмографии этот эпизод не отличается особой откровенностью, но для меня было сюрпризом прочитать, что теперь я должна оголиться, показать определенные выпуклые части тела. Тогда я спросила авторов: «Хорошо, но зачем?» Моя героиня — светлый персонаж. Она противопоставляется обитательницам борделя, которые, к слову, оголялись. В итоге решили снять нежную сцену в красивом свете, про другой тип отношений между мужчиной и женщиной.

Евгений всегда очень точен, эрудирован, понимает о чем говорит, не хайпует. Я поддерживаю практически все его разборы того или иного фильма. Да, он иногда берет то, что и так не обещало быть хорошим, и за счет этого создает контент. Но мне импонирует, что для разбора кино, которое хоть как-то связано с Великой Отечественной войной, он достает огромное количество информации. Благодаря Евгению о том времени узнает новое поколение. Если, например, такие, как я, еще с советскими фильмами впитали эту боль, то у молодежи ей взяться просто неоткуда. Другое дело, что его манера подачи порождает агрессию. И люди с неуравновешенной психикой потом люто ненавидят всех участников съемочного процесса. Это обратная сторона медали. Я, как актриса, готова нести эту участь, лишь бы молодое поколение могло размышлять, критично оценивать ту или иную информацию — пусть даже в такой форме. Например, с фильмом «Защитники» он практически не тронул актеров и очень конструктивно разобрал слабый сценарий. Мы, как актеры, сделали все, что могли. А что касается фильма «На Париж», то у меня там всего четыре сцены. Более того, еще на этапе озвучки был открытый финал, поэтому я не знала, чем все закончится. И я очень удивилась, увидев себя в последнем эпизоде, который к тому же подали иначе, чем задумывалось. В нем майору снится, как он женится на моей героине: она говорит на французском, вокруг обнаженные девушки… Но при монтаже получилось, что зритель принял фантазию за реальность. Я абсолютно не держу обиды, авторы имели полное право расставить сцены, как угодно, но, на мой взгляд, вышло нелогично. На меня обрушился большой шквал критики. Агрессивно настроенный зритель, только что посмотревший талантливого Евгения, начал писать мне несусветные гадости. Я очень переживала, но не стала вступать в полемику, потому что это бессмысленно. Это даже не хейтеры, а заряженные люди, которые не знают, кто я, чем занимаюсь, какая у меня гражданская позиция. Мы актеры не можем предугадать, что получится в финале. Иногда меняются реплики и имена прямо в момент озвучки. Я прекрасно понимаю и сочувствую зрителю в этом плане. Однако отвечать за чужую работу не могу.