HBO создает сериал о первой вакцине от коронавируса

Работа над картиной вот-вот начнется. Уже назначен ответственный за проект – им стал американский режиссер и продюсер Адам МакКей. Он известен работами в таких лентах как: "Власть" и "Игра на понижение". МакКей – лауреат премий "Оскар", BAFTA и "Эмми".

Сериал расскажет о глобальной гонке, в которой участвуют частные лица, огромные компании и даже целые государства. Члены своеобразного состязания надеются первыми создать вакцину от COVID-19. Картина обратит внимание на проблемы науки, политики, безопасности и доступности лекарств, сообщают Дни.

Над мини-сериалом будет работать продюсер Тодд Шульман, а также автор оригинальной истории Брендан Боррел. Журналист назначен исполнительным продюсером шоу.