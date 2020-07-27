Экранизация «Противостояния» Стивена Кинга выйдет со «взрослым» рейтингом

Во время беседы со Slash Film режиссер «Противостояния» Джош Бун подтвердил, что киноадаптация произведения Стивена Кинга выйдет с рейтингом R, передает Попкорн News.
Зато оригинальные идеи автора не будут упрощаться, как это было в экранизации 1994 года:
Мы смогли снять сериал на высоком уровне, в плане того, что имеется в виду под рейтингом R. Тогда, во времена съемок первого сериала, такое снимать просто не могли. Во время работы мы думали о фильме «Близкие контакты третьей степени», а еще о фильмах Стивена Спилберга 1970-х и картинах Оливера Стоуна 1990-х. Мы как бы смешали это все вместе, чтобы рассказать эпичное и мрачное фэнтези. Я думаю, у нас получилось круто.
Ранее стало известно, что специально для этого сериала Стивен Кинг написал сюжет заключительной серии, события в которой выйдут за границы книги и ответят на вопросы, которые возникали у читателей, о судьбе героев произведения.
В сериале снялись Вупи Голдберг, Александр Скарсгард, Джован Адепо, Хизер Грэм, Оуэн Тиг, Одесса Янг, Нат Вулф, Джеймс Марсден, Эмбер Херд и Генри Зага.
Премьера ожидается уже в этом году на канале CBS All Access.