Экранизация «Противостояния» Стивена Кинга выйдет со «взрослым» рейтингом

Мы смогли снять сериал на высоком уровне, в плане того, что имеется в виду под рейтингом R. Тогда, во времена съемок первого сериала, такое снимать просто не могли. Во время работы мы думали о фильме «Близкие контакты третьей степени», а еще о фильмах Стивена Спилберга 1970-х и картинах Оливера Стоуна 1990-х. Мы как бы смешали это все вместе, чтобы рассказать эпичное и мрачное фэнтези. Я думаю, у нас получилось круто.