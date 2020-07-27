Эмилия Кларк не позволила делать сальные комплименты коллеге из «Игры престолов»

И рассказала о том, как ей помогла Кларк, снимавшаяся в сериале с самого начала:

Мы с ней были единственными девушками в сеттинге, где доминируют мужчины. Это определенным образом связывало нас. Мой костюм в первом съемочном сезоне был достаточно откровенным. И произошел инцидент с одним второстепенным актером, который стал обсуждать мой вид прямо на съемочной площадке. Это были типичные сексистские комментарии. И Эмилия сразу же бросилась на мою защиту.

Также в этом интервью Эммануэль заявила, что неправильно было убивать ее персонажа, так как сериалу не хватало расового разнообразия. Кроме нее единственным небелым персонажем с заметной ролью был Серый Червь в исполнении Джейкоба Андерсона. Их с Джейкобом наличие в сериале было важным для расовых меньшинств, поэтому можно было и позволить Миссандее дожить до конца сериала.