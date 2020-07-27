Создатели сериала «Дерзкие и красивые» начали использовать манекены для секс-сцен

«Сперва мы убрали любовные сцены, но история начала казаться немного безжизненной, потому что это в первую очередь проект о любви и семейных отношениях, — говорит Брэдли Белл, исполнительный продюсер сериала. — Первым делом мы придумали заменить актеров на манекены в интимных сценах и в эпизодах в госпитале. Это довольно хорошо сработало. Мы снимаем с большого расстояния или так, чтобы невозможно было понять, что тела безжизненные».