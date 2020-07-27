Самые жуткие преступления, которые удалось раскрыть благодаря зрителям сериала «Неразгаданные тайны»

Незнакомка из парка

Летом 1995 года в одном из парков Нового Орлеана появилась женщина с пустым кошельком, десятком карандашей для глаз и губ и полной потерей памяти. Она называла себя Джиджи — имя было указано в записке с перечнем средств для макияжа, находившейся при ней. Джиджи пыталась понять, кто она такая, уже более полугода. Ей делали компьютерную томографию и МРТ, вводили так называемый препарат памяти и даже гипнотизировали, но кроме того, что она любит хеви-метал и ненавидит кока-колу, она не могла вспомнить ничего другого.

После выхода эпизода десятки зрителей позвонили в редакцию, чтобы сообщить, что это 31-летняя Белинда Лин, медсестра из штата Делавэр. В подростковом возрасте у неё диагностировали шизофрению, однако, по словам врачей, это не могло стать причиной амнезии. Также выяснилось, что родителей Белинды совершенно не заботило её местонахождение. Её отец заявил, что не собирается тратить деньги на поездку в Новый Орлеан для того, чтобы вернуть домой «человека с эмоциональными проблемами».

Джиджи ФОТО: скриншот видео

Убийство на заправке

16-летняя школьница Мисси Мандей исчезла из своего дома в Мэриленде весной 1986 года. Родители сразу поняли, что она сбежала с 26-летним Джерри Стриклендом, который обращался к ним по поводу аренды или покупки их недвижимости. Стрикленд и Мандей переехали в Мичиган, где девушка устроилась помощницей менеджера на автозаправке. Утром 11 мая 1987 года на АЗС приехал курьер, чтобы забрать выручку. Его тело было обнаружено на следующий день с двумя пулевыми отверстиями в голове.

Мандей и Стрикленд считались главными подозреваемыми. На следующий день после убийства они купили машину, и с тех пор их никто не видел. В феврале 1988 года вышел эпизод «Неразгаданных тайн», посвящённый этому делу. В полицию сразу же поступили десятки звонков от обеспокоенных жителей городка Мозес Лейк в штате Вашингтон, которые узнали пару в своих новых соседях. Обвинения с Мисси были сняты в обмен на показания против Стрикленда: она призналась, что курьера убил именно он. В итоге девушку приговорили к двум годам в исправительном учреждении для несовершеннолетних, а Стрикленда — к пожизненному заключению. Сейчас ему 58 лет.

Джерри Стрикленд и Мисси Мандей ФОТО: скриншот видео

Скелет в сундуке

Один из героев пятого сезона, известный под именем Габби, в 1986 году при переезде из родного города оставил в сарае своего друга Ньюэла старый сундук. Спустя шесть лет Ньюэл решил его вскрыть и обнаружил внутри скелет человека. Габби заявил, что приобрёл сундук на распродаже и не знал, что там. Кости были переданы в офис шерифа. Эксперты установили, что скелет принадлежал мужчине в возрасте 50–60 лет, который был убит выстрелом в голову из оружия, произведённого примерно в 1908 году.

Тайна была разгадана благодаря пакету из супермаркета, который лежал в сундуке вместе с костями. Одна из зрительниц сериала сообщила, что её дедушка пропал без вести в 1963 году после похода в этот магазин. Спустя много лет она добилась того, чтобы был проведён ДНК-тест останков, который показал, что скелет действительно принадлежит её дедушке (это стало известно в 2017 году). В год своего исчезновения он жил вместе с пасынком — тем самым Габби. В итоге останки были захоронены, но никому так и не было предъявлено никаких обвинений.

Сундук Габби ФОТО: Tumblr / The Penny Dreadfuls

Звонок убийцы

13 июня 1990 года неизвестный мужчина позвонил в прямой эфир утреннего радиошоу KROQ's Kevin and Bean. Он рассказал, что застал свою девушку в постели с другим и в припадке ярости убил её. Когда ведущие попросили поделиться подробностями случившегося, он бросил трубку. За две недели до звонка в Северной Калифорнии была убита 19-летняя Анджела Каммингс: её тело обнаружили в доме её парня. Этой истории был посвящён один из эпизодов "Неразгаданных тайн". После его выхода в полицию поступило более 400 звонков, больше всего — от родителей девушки. Они решили, что анонимное признание на радио поможет им отыскать убийцу.

Десять месяцев спустя радиостанция призналась, что "звонок убийцы" был фарсом, организованным для повышения рейтингов утреннего шоу. Трое работников KROQ были приговорены к 149 часам общественных работ (именно столько времени полицейские успели потратить на работу над делом), а радиостанции был выставлен счёт в размере 12 тысяч долларов. Само преступление до сих пор не раскрыто.