Россию на фестивале в Венеции представит фильм про «Норд-Ост»

Действие фильма не повторяет события, произошедшие в Театральном центре на Дубровке, а разворачивается в наши дни. Сюжет строится вокруг женщины (Наталья Павленкова), которая возвращается из монастыря, чтобы извиниться за главную ошибку своей жизни: 18 лет назад ей удалось спастись из захваченного зала, но ее муж и двое детей остались там в заложниках. Твердовский отметил:

«Конференция» — это вечер памяти, собрание людей, стремящихся прожить и переработать эмоциональный опыт. Вместе с ними зрителю дана возможность отправиться в этот тяжелый и глубокий, но такой нужный путь.

Режиссер исследовал феномен посттравматического расстройства, страха, а также влияние масштабной трагедии на жизнь человека. По его словам, картина рассказывает, прежде всего, «о чувствах человека, совершившего однажды ошибку, и попытке найти понимание и оправдание своему поступку». «Сам теракт освещен в картине весьма косвенно, так как история фильма не ставит себе целью восстанавливать те события. Наоборот, как любая кровоточащая рана в жизни и судьбе каждого человека, сам теракт рассматривается как вненациональное событие, которое могло произойти в любой точке земного шара», — отметил постановщик.