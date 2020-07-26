Создателей сериала «Чики» обвинили в пропаганде феминизма и ЛГБТ

«Сериал создан в качестве социальной кампании с целью привлечения внимания к Консорциуму женских неправительственных объединений, пропаганды ЛГБТ и феминизма», — говорится в тексте.

Также представители ОУЗС считают, что сериал рекламирует иностранного агента. Речь о центре «Анна», который помогает женщинам, пострадавшим от домашнего насилия. Каждая серия «Чик» сопровождается титром с телефоном центра и предупреждением, что в сериале есть сцены физического и психологического насилия.

В ОУЗС отметили, что сериал много времени уделяет гомосексуальности. В качестве примера упоминается сын главной героини Жанны, который переодевается в женскую одежду и носит макияж. Также авторы «Чик» показывают «одобрительное и равнодушное отношение матери к такому поведению сына», считают в ОУЗС.

«При этом мужчины в сериале выступают в роли исключительно сутенеров, бывших уголовников, бандитов, применяющих насилие в отношении окружающих, встречаются также безвольные и ни на что не способные личности, что является пропагандой феминизма», — также говорится в обращении.