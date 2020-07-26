«Довод» может выйти в Европе в конце августа

Издание уточняет, что Warner склоняется к международному релизу из-за открытия кинотеатров в Азии. В частности, боевик «Поезд в Пусан 2: Полуостров» в прошлый уик-энд заработал в пяти странах более 20 млн долларов. Из них 13,2 миллиона пришлось на Южную Корею, 4,7 миллиона — на Тайвань, 1,17 миллиона — на Сингапур, 1,17 миллиона — на Вьетнам и 955 тысяч — на Малайзию. Дата релиза «Довода» в странах Азии должна появиться в ближайшее время.

Ранее газета The Washington Post сообщила, что Warner Bros. планирует выпустить «Довод» на международном рынке 26 августа. Релиз в США, по данным издания, может состояться 7 сентября (День труда).

Похожая модель проката будет у «Гренландии». Сначала боевик с Джерардом Батлером выйдет в Европе (29 июля в Бельгии, 5 августа во Франции и 12-го — в Скандинавии), а 25 сентября — в США.

Изначально «Довод» должен был выйти 17 июля, но его отложили сперва на две недели, а затем — до 12 августа. Недавно Warner временно убрала ленту Кристофера Нолана из расписания, поскольку кинотеатры в США и других странах по-прежнему закрыты из-за коронавируса.