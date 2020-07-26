Зак Снайдер поделился мнением о «Бэтмене» с Робертом Паттинсоном

В свете грядущего релиза «Лиги справедливости» Зака Снайдера возникает много вопросов о том, будет ли эта картина как-то связана с остальными фильмами из расширенной вселенной DC. В свежем интервью Снайдер затронул эту тему, дав понять, что его проект скорее всего останется автономным. В то же время кинематографист подчеркнул, что это вовсе не отменяет его интереса к новому «Бэтмену», созданием которого занимается Мэтт Ривз, передает Попкорн News.