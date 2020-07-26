Зак Снайдер поделился мнением о «Бэтмене» с Робертом Паттинсоном

В свете грядущего релиза «Лиги справедливости» Зака Снайдера возникает много вопросов о том, будет ли эта картина как-то связана с остальными фильмами из расширенной вселенной DC. В свежем интервью Снайдер затронул эту тему, дав понять, что его проект скорее всего останется автономным. В то же время кинематографист подчеркнул, что это вовсе не отменяет его интереса к новому «Бэтмену», созданием которого занимается Мэтт Ривз, передает Попкорн News.
В беседе с Грейс Рэндольф на YouTube-канале Beyond The Trailer Снайдер сказал:
Все видят, что Мэтт делает с Бэтменом, и лично я с огромным интересом слежу за этим проектом. Я считаю Мэтта великолепным режиссером. Думаю, у него получится отличный фильм. Роберт [Паттинсон] тоже очень классный.
Напомним, что «Лига справедливости» Снайдера выйдет на стриминговой платформе HBO Max в 2021 году. На данный момент картина находится на этапе постпродакшн — на доработку отснятого в прошлом материала Снайдер и его творческая команда получили от студии Warner Bros. бюджет в размере $30 млн. Ввиду своей нестандартной продолжительности есть вероятность, что фильм выйдет в формате мини-сериала. Что до «Бэтмена» Ривза, но премьера этой картины запланирована на 30 сентября 2021 года.
🦇🏎 #TheBatman pic.twitter.com/qJFNprk1ut— Matt Reeves (@mattreevesLA) March 4, 2020