Крис Эванс считает, что фильмы Marvel заслуживают престижных наград

Если вы уберете слово «Marvel» из названия этих фильмов, уберете узнаваемую привязку к комиксам, но оставите персонажей и сюжет, то увидите, что в фильмы заложены огромные мысли и соображения. В таком виде они будут восхваляться критиками. Я не говорю, что каждый достоин наград. Но надо признать, что Marvel выпускает действительно впечатляющие фильмы.