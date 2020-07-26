В ад, в рай и обратно: новый трейлер «Билла и Теда» с Киану Ривзом и Алексом Уинтером

«Билл и Тед» – третий фильм из одноименной фантастической комедийной франшизы, которая повествует о приключениях двух друзей-музыкантов в исполнении Алекса Уинтера и Киану Ривза. Первая часть этой истории вышла еще в 1989 году, тогда как вторая – в 1991 году. В новом фильме уже немолодые Билл и Тед в компании своих дочерей пускаются в путешествие сквозь время, посещая разные минувшие эпохи и даже будущее. Их цель – создать музыкальный хит вселенского масштаба, собрать свою группу и выступить с концертом, чтобы тем самым спасти мироздание от уничтожения, рассказывает Попкорн News.