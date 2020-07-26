В ад, в рай и обратно: новый трейлер «Билла и Теда» с Киану Ривзом и Алексом Уинтером

«Билл и Тед» – третий фильм из одноименной фантастической комедийной франшизы, которая повествует о приключениях двух друзей-музыкантов в исполнении Алекса Уинтера и Киану Ривза. Первая часть этой истории вышла еще в 1989 году, тогда как вторая – в 1991 году. В новом фильме уже немолодые Билл и Тед в компании своих дочерей пускаются в путешествие сквозь время, посещая разные минувшие эпохи и даже будущее. Их цель – создать музыкальный хит вселенского масштаба, собрать свою группу и выступить с концертом, чтобы тем самым спасти мироздание от уничтожения, рассказывает Попкорн News.
Сценаристами «Билла и Теда» стали Эд Соломон и Крис Мэтисон, до этого работавшие над двумя первыми фильмами серии. Помимо Уинтера и Ривза ведущие роли в картине исполнят Самара Уивинг («Я иду искать», «Пушки Акимбо») и Бригитт Ланди-Пейн («Стеклянный замок»). Постановщиком триквела стал Дин Парадизо («В поисках галактики», «Аферисты Дик и Джейн»).
Первоначально кинотеатральный релиз «Билла и Теда» был назначен на 21 августа, но в связи с пандемией коронавируса премьера сначала была сдвинута на неделю позже, а затем студия Orion Pictures постановила выпустить фильм 1 сентября. Картину можно будет посмотреть как на большом экране, так и в онлайн-кинотеатрах.