Райан Рейнольдс сделал из триллера «Погребенный заживо» рекламу своего джина

«До „Дэдпула“ я был актером, — написал Рейнольдс под видео. — Одним из моих любимых проектов был фильм под названием „Погребенный заживо“. 10 лет спустя он отлично сохранился! Хотя я не припомню столь агрессивного продакт-плейсмента».

«Погребенный заживо» рассказывает о Поле, который во время поездки в Ирак по контракту попадает в засаду и теряет сознание. Спустя время он приходит в себя похороненным в гробу. Полу предстоит пережить много страшных, психологически тяжелых, физически невозможных мгновений борьбы за собственную жизнь в попытках выбраться из неожиданной ловушки.