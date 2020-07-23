Звезда «Чудо-женщины: 1984» опубликовала фото со съемок с занимательной подписью

Актриса разместила в Twitter свою фотографию со съемок в маске на лице. Подпись призывает всех носить маски. Так как пандемия является главным источником проблем «Чудо-женщины: 1984», то совсем не удивительно, что Гадот выступает в поддержку мер, призванных победить пандемию.

Впрочем, фанаты в первую очередь заинтересовались тем, когда сделан этот снимок. Так как актриса не оставила подсказок, в ход пошла фантазия. Одной из популярных у любителей супергеройского кино версий является та, что это фотография с досъемок сцен для режиссерской версии «Лиги справедливости» Зака Снайдера.