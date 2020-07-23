Звезда «Чудо-женщины: 1984» опубликовала фото со съемок с занимательной подписью

Дата премьеры фильма «Чудо-женщина: 1984» несколько раз переносилась. В настоящий момент премьера назначена на 2 октября этого года. Однако, если кинотеатры не возобновят нормальную работу, фильм может быть перенесен даже на следующий год. Но пока, чтобы скрасить ожидание фанатов, появляются различные промоматериалы к ленте. Автором последнего такого материала стала сама исполнительница главной роли Галь Гадот, передает Попкорн News.
Актриса разместила в Twitter свою фотографию со съемок в маске на лице. Подпись призывает всех носить маски. Так как пандемия является главным источником проблем «Чудо-женщины: 1984», то совсем не удивительно, что Гадот выступает в поддержку мер, призванных победить пандемию.
Впрочем, фанаты в первую очередь заинтересовались тем, когда сделан этот снимок. Так как актриса не оставила подсказок, в ход пошла фантазия. Одной из популярных у любителей супергеройского кино версий является та, что это фотография с досъемок сцен для режиссерской версии «Лиги справедливости» Зака Снайдера.
Хоть сюжет предстоящего фильма держится в секрете, недавно стала известна версия того, как в картине к Диане Принс/Чудо-женщине вернется ее погибший возлюбленный Стив Тревор. В коллекции артефактов Максвелла Лорда есть Камень Желаний, именно он вернет Тревора и превратит Барбару в Гепарду.
#wearamask pic.twitter.com/lDEBjuSWcC— Gal Gadot (@GalGadot) July 21, 2020