Второй сезон «Ведьмака» с Генри Кавиллом может выйти не раньше августа 2021

До вспышки коронавируса Netflix планировал отснять второй сезон «Ведьмака» за пять с половиной месяцев (февраль–август 2020 года), но работу пришлось прервать через пять недель. В изменившихся обстоятельствах производство растянется на восемь месяцев, в связи с чем продюсеры значительно переработали рабочий график.

На основе имеющихся сведений можно вычислить, когда стоит ждать непосредственно премьеры второго сезона «Ведьмака». Известно, что компания Platige Image, отвечающая за подготовку визуальных эффектов, рассчитывает закончить свою часть работы над «Ведьмаком» к июлю 2021 года. Учитывая, что для монтажа первого сезона потребовалось около семи месяцев, можно предположить, что выпуск новых серий состоится в августе 2021 года. Но опять же, это лишь в том случае, если не будет никаких новых задержек.