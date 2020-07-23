ТОП-8 ⟩ Актеры, сыгравшие в самых известных ужастиках: от Фредди Крюгера до клоуна Пеннивайза

Принцесса Аманет из «Мумии»

София Бутелла в образе принцессы Аманет ФОТО: Universal Pictures (2017) / AFP 2020/Invision / Arthur Mola /

У «Оно» есть несколько версий. Так же, как и у «Мумии». Картина 2017 года стала своеобразным перезапуском одноименной франшизы 1999 года с Бренданом Фрейзером. На этот раз герой — Том Круз, а пришелец из царства мертвых — уже не мужчина, а женщина, принцесса Аманет (София Бутелла).

Сюжет, впрочем, не сильно отличается от оригинала: в Египте находят старинный саркофаг, везут в Англию (со сверхъестественными препятствиями по пути). Там его открывают и встречаются с мстительной мумией.

Спецэффекты ушли вперед со времен первой картины, так что новая версия древнего существа стала более устрашающей. Хотя без грима не обошлось — актриса по шесть часов перевоплощалась в персонажа. А благодаря пластике Бутеллы (она еще и профессиональная танцовщица) движения Аманет гипнотизируют, завораживают и пугают.

Таинственная дама из «Женщины в черном»

Лиза Уайт в образе женщины в черном ФОТО: Alliance Films (2012) / AFP 2020 / Jonathan Short

А вот британской актрисе Лизе Уайт удалось испугать самого Гарри Поттера. В фильме «Женщина в черном» она сыграла главную мистическую героиню, мужская роль — адвоката Артура — у Дэниела Рэдклиффа.

Оказавшись по делам службы в деревне, юрист обнаруживает, что местных жителей терроризирует таинственная дама в черном (Уайт). Она гипнотизирует детей, заставляя покончить с собой, — мстит таким образом за исчезновение сына, которого так и не нашли.

Таинственная, окруженная туманом, немногословная миссис с вуалью, появляющаяся в викторианской деревушке, — эталон хоррора. Вместе с атмосферной музыкой получается по-настоящему пугающая картина.

Чудища из «Оно», «Заклятия-2», «Слендермена», «Мумии»

Хавьер Ботет в образе монстра ФОТО: Isobel Griffiths Limited (2015) / Cтраница Хавьера Богата в Instagram

Испанский актер Хавьер Ботет идет против правил и клише. Он известен в Голливуде тем, что играет исключительно в хоррорах и только монстров. В этом ему помогает необычная внешность.

У актера синдром Марфана — из-за этого у него длинные и тонкие пальцы и высокий рост (два метра).

Без грима его не узнать, хотя Хавьер снимался в картинах «Оно», «Заклятие 2», «Слендермен», «Мумия» и нескольких фильмах Гильермо Дель Торо — «Мама», «Багровый пик».

В последнем он играл сразу нескольких персонажей-призраков, причем женского пола. Кстати, ему это не впервой: в «Игре престолов» Хавьер стал жрицей Мелиссандрой (в сцене одного из ее превращений).

Долтон из «Астрала»

Тай Симпкинс в образе мрачного Долтона ФОТО: Automatik Entertainment (2010) / AFP 2020 / Getty Images / Imeh Akpanudosen

Но не только взрослые актеры могут пугать с большого экрана. Это доказал Тай Симпкинс в десятилетнем возрасте. Он сыграл в картине «Астрал», которую знатоки хоррора считают одной из самых страшных в этом формате.

Герой Тая Долтон вместе с семьей переезжает в новый дом. По классике жанра жилище оказывается странным: вещи исчезают, с чердака слышатся странные звуки. Долтон падает с лестницы и не приходит в себя. Врачи говорят, что это странный вид комы, а специалисты по сверхъестественному — что парень вышел в астрал. Семья снова переезжает, но за телом мальчика теперь охотятся призраки.

Таю при минимуме реплик удалось заставить зрителей замирать во время просмотра и гадать, в чем же тут тайна.