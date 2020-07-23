ТОП-8 ⟩ Актеры, сыгравшие в самых известных ужастиках: от Фредди Крюгера до клоуна Пеннивайза

Клоуны, мумии, маньяки и призраки — испугать современных зрителей непросто, но некоторым персонажам это удается. Не только за счет грима и спецэффектов, но и благодаря игре актеров, которые ради ролей меняются до неузнаваемости. О самых жутких и запоминающихся героях хорроров — в материале РИА Новости.
Фредди Крюгер из «Кошмара на улице Вязов»
Настоящий «Король ужасов» — Фредди Крюгер. Каждому знаком этот жуткий маньяк-убийца с обгоревшим лицом, в полосатом свитере, коричневой шляпе и перчаткой с острыми металлическими лезвиями. Фредди охотится на детей и является своим жертвам в снах, где он почти неуязвим.
Самый известный исполнитель роли Крюгера — Роберт Инглунд. Он сыграл маньяка в восьми картинах и телесериале. В среднем на грим Фредди уходило по три часа ежедневно. А чтобы воссоздать ожоги на лице, художники изучали фотографии из медицинского центра Калифорнии. Долго выбирали оружие для Фредди — решили обратиться к первобытному страху смерти от когтей животного и сделали знаменитую перчатку.
Всадник без головы из «Сонной лощины»
Еще один классический антигерой — Всадник без головы в мрачном фильме Тима Бертона «Сонная лощина». Готический хоррор известен не только атмосферой, но и колоритными героями.
Нью-йоркский констебль Икабод Крейн (Джонни Депп) едет в деревню Сонная Лощина расследовать загадочные убийства. Местные жители подозревают таинственного Всадника без головы. Его с мрачной невозмутимостью играет Кристофер Уокен. Актер носил специальные линзы — глаза становились почти прозрачными. Специальные накладки делали зубы редкими и острыми, а черный костюм со множеством деталей завершал образ.
Чтобы появление мистического героя на экране выглядело еще более эффектным, специалисты поэкспериментировали с контрастностью кадра и выдержкой при съемке. Так что от Всадника у зрителей дух захватывает.
Серийный убийца Эйлин Уорнос из «Монстра»
Название фильма «Монстр» говорит за себя. Это биографическая криминальная драма о жизни серийной убийцы Эйлин Уорнос. Придорожную проститутку, застрелившую семерых клиентов, в 1990-х годах сыграла Шарлиз Терон.
Для этой роли актрисе пришлось набрать 14 лишних килограммов, а потом каждый день по несколько часов проводить у гримеров, чтобы те делали ее максимально непривлекательной. Еще Терон носила специальные накладки на зубах и контактные линзы. Угрюмая Эйлин пугает даже на кадрах из фильма.
В этом образе Шарлиз совершенно неузнаваема. И ее старания оценили: за эту роль она получила «Оскар».
Клоун Пеннивайз из «Оно»
Другой потенциальный обладатель «Оскара» — Билл Скарсгард. Из него получился такой правдоподобный клоун Пеннивайз в картине «Оно», что актера и в жизни пугаются дети.
Фильм 2017 года по одноименному роману Стивена Кинга о подростках, которых терроризирует Пеннивайз, понравился и зрителям, и критикам. Билл сыграл существо, принимающее разные обличья и питающееся страхами людей.
Актер так усердно работал над мимикой, жестами, голосом, что ему не понадобился грим, чтобы стать злобным клоуном.
Но без специалистов, конечно, не обошлось: Скарсгард носил зубные протезы, специальные линзы плюс костюм клоуна. Но не современный, а сшитый в стиле елизаветинской эпохи, за счет чего фигура принимает гротескный вид и надолго запоминается.
Принцесса Аманет из «Мумии»
У «Оно» есть несколько версий. Так же, как и у «Мумии». Картина 2017 года стала своеобразным перезапуском одноименной франшизы 1999 года с Бренданом Фрейзером. На этот раз герой — Том Круз, а пришелец из царства мертвых — уже не мужчина, а женщина, принцесса Аманет (София Бутелла).
Сюжет, впрочем, не сильно отличается от оригинала: в Египте находят старинный саркофаг, везут в Англию (со сверхъестественными препятствиями по пути). Там его открывают и встречаются с мстительной мумией.
Спецэффекты ушли вперед со времен первой картины, так что новая версия древнего существа стала более устрашающей. Хотя без грима не обошлось — актриса по шесть часов перевоплощалась в персонажа. А благодаря пластике Бутеллы (она еще и профессиональная танцовщица) движения Аманет гипнотизируют, завораживают и пугают.
Таинственная дама из «Женщины в черном»
А вот британской актрисе Лизе Уайт удалось испугать самого Гарри Поттера. В фильме «Женщина в черном» она сыграла главную мистическую героиню, мужская роль — адвоката Артура — у Дэниела Рэдклиффа.
Оказавшись по делам службы в деревне, юрист обнаруживает, что местных жителей терроризирует таинственная дама в черном (Уайт). Она гипнотизирует детей, заставляя покончить с собой, — мстит таким образом за исчезновение сына, которого так и не нашли.
Таинственная, окруженная туманом, немногословная миссис с вуалью, появляющаяся в викторианской деревушке, — эталон хоррора. Вместе с атмосферной музыкой получается по-настоящему пугающая картина.
Чудища из «Оно», «Заклятия-2», «Слендермена», «Мумии»
Испанский актер Хавьер Ботет идет против правил и клише. Он известен в Голливуде тем, что играет исключительно в хоррорах и только монстров. В этом ему помогает необычная внешность.
У актера синдром Марфана — из-за этого у него длинные и тонкие пальцы и высокий рост (два метра).
Без грима его не узнать, хотя Хавьер снимался в картинах «Оно», «Заклятие 2», «Слендермен», «Мумия» и нескольких фильмах Гильермо Дель Торо — «Мама», «Багровый пик».
В последнем он играл сразу нескольких персонажей-призраков, причем женского пола. Кстати, ему это не впервой: в «Игре престолов» Хавьер стал жрицей Мелиссандрой (в сцене одного из ее превращений).
Долтон из «Астрала»
Но не только взрослые актеры могут пугать с большого экрана. Это доказал Тай Симпкинс в десятилетнем возрасте. Он сыграл в картине «Астрал», которую знатоки хоррора считают одной из самых страшных в этом формате.
Герой Тая Долтон вместе с семьей переезжает в новый дом. По классике жанра жилище оказывается странным: вещи исчезают, с чердака слышатся странные звуки. Долтон падает с лестницы и не приходит в себя. Врачи говорят, что это странный вид комы, а специалисты по сверхъестественному — что парень вышел в астрал. Семья снова переезжает, но за телом мальчика теперь охотятся призраки.
Таю при минимуме реплик удалось заставить зрителей замирать во время просмотра и гадать, в чем же тут тайна.
Кстати, Симпкинс сыграл и во второй части «Астрала», не менее жуткой.